https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html

Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России

Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.05.2024

Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России

Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:11

2024-05-03T10:11

2024-05-03T12:02

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду, пишет издание Verkkouutiset."Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" — утверждает политик.27 апреля руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист сообщала РИА Новости, что самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS.Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявлял, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание The Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS.Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала газета Helsingin Sanomat.Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домойПоследний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные измененияПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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россия, калининград, finnair, нато, мика аалтола, gps, финляндия, в мире, политика