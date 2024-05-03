Рейтинг@Mail.ru
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 03.05.2024 (обновлено: 12:02 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.05.2024
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России
Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:11
2024-05-03T12:02
россия
калининград
finnair
нато
мика аалтола
gps
финляндия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929961303_0:283:3005:1973_1920x0_80_0_0_bc7f1611b147dcff7f6142bfe9811318.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду, пишет издание Verkkouutiset."Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" — утверждает политик.27 апреля руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист сообщала РИА Новости, что самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS.Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявлял, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание The Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS.Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала газета Helsingin Sanomat.Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домойПоследний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные измененияПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240503/kemeron-1943622618.html
https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html
россия
калининград
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929961303_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_7aa7cdcaa61624672bd744ccc8b65350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, finnair, нато, мика аалтола, gps, финляндия, в мире, политика
Россия, Калининград, Finnair, НАТО, Мика Аалтола, GPS, Финляндия, В мире, Политика
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России

Финский политик Аалтола предложил отрезать России доступ к Калининграду

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Рыбную деревню в Калининграде
Вид на Рыбную деревню в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Вид на Рыбную деревню в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду, пишет издание Verkkouutiset.
«
"Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" — утверждает политик.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
"Трус": заявление Кэмерона об ударах по России разгневало британцев
09:53
27 апреля руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист сообщала РИА Новости, что самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS.
Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявлял, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание The Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS.
Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала газета Helsingin Sanomat.
Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домой
Последний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные изменения
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста-С на марше в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
"Обстановка накаляется". В Германии забили тревогу из-за прорыва России
03:55
 
РоссияКалининградFinnairНАТОМика АалтолаGPSФинляндияВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала