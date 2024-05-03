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Госфилармонию стоимостью более 1,8 млрд рублей строят в столице Ингушетии - РИА Новости, 03.05.2024
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Республика Ингушетия
 
11:59 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/filarmoniya-1943642133.html
Госфилармонию стоимостью более 1,8 млрд рублей строят в столице Ингушетии
Госфилармонию стоимостью более 1,8 млрд рублей строят в столице Ингушетии - РИА Новости, 03.05.2024
Госфилармонию стоимостью более 1,8 млрд рублей строят в столице Ингушетии
Строительство здания государственной филармонии Ингушетии стоимостью больше 1,8 миллиарда рублей перешло в активную фазу, завершить его планируется в 2026 году, РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:59
2024-05-03T11:59
республика ингушетия
строительство
махмуд-али калиматов
магас
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НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Строительство здания государственной филармонии Ингушетии стоимостью больше 1,8 миллиарда рублей перешло в активную фазу, завершить его планируется в 2026 году, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее министерство культуры России поддержало строительство здания государственной филармонии в Ингушетии с завершением в 2026 году. "Рабочие, занятые на возведении здания государственной филармонии им. А. Хамхоева в Магасе, приступили к новому этапу строительства. По информации генподрядчика ООО "Строймонолит", работы ведутся в двух блоках цокольного этажа. Одновременно производится монтаж опалубка, бетонирование колонн и стен первого блока и армирование колонн и стен второго блока", - говорится в сообщении. Строительство планируется завершить в декабре 2026 года, стоимость объекта составляет свыше 1,8 миллиарда рублей, в 2024 году строительство профинансировано на 8,67% от общей стоимости. Отмечается, что филармония возводится в рамках федеральной программы "Сохранение культурного и исторического наследия". "Коллектив государственной филармонии долгие годы работал в очень сложных условиях, в арендуемых помещениях, не соответствующих профессиональным требованиям. Но, несмотря на это, работники филармонии продолжают творить, реализовывать новые проекты и участвовать в масштабных гастролях. В преддверии празднования столетия Республики Ингушетия они успешно выступили в ряде российских регионов и получили хороший творческий заряд. А в новых рабочих условиях, я уверен, они смогут полностью реализовать весь свой потенциал и занять соответствующее место в российской культуре", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Здание госфилармонии будет состоять из нескольких блоков в 4 и 5 этажей с большим и малым концертным залом, фойе, кулуарами, распределительным и кассовым вестибюлем, техническими и вспомогательными помещениями. Его проектная мощность 650-738 человек. Созданная в 1993 году госфилармония Ингушетии до сих пор не имеет собственного здания. До недавнего времени она занимала помещение амфитеатра, которое было признано аварийным, и сейчас коллектив вынужден работать в приспособленном помещении.
https://ria.ru/20240424/natsproekt-1941991329.html
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строительство, махмуд-али калиматов, магас
Республика Ингушетия, Строительство, Махмуд-Али Калиматов, Магас

Госфилармонию стоимостью более 1,8 млрд рублей строят в столице Ингушетии

© РИА Новости / Илья НаймушинСварщик на строительном объекте
Сварщик на строительном объекте - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Сварщик на строительном объекте
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Строительство здания государственной филармонии Ингушетии стоимостью больше 1,8 миллиарда рублей перешло в активную фазу, завершить его планируется в 2026 году, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее министерство культуры России поддержало строительство здания государственной филармонии в Ингушетии с завершением в 2026 году.
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"Рабочие, занятые на возведении здания государственной филармонии им. А. Хамхоева в Магасе, приступили к новому этапу строительства. По информации генподрядчика ООО "Строймонолит", работы ведутся в двух блоках цокольного этажа. Одновременно производится монтаж опалубка, бетонирование колонн и стен первого блока и армирование колонн и стен второго блока", - говорится в сообщении.
Строительство планируется завершить в декабре 2026 года, стоимость объекта составляет свыше 1,8 миллиарда рублей, в 2024 году строительство профинансировано на 8,67% от общей стоимости. Отмечается, что филармония возводится в рамках федеральной программы "Сохранение культурного и исторического наследия".
"Коллектив государственной филармонии долгие годы работал в очень сложных условиях, в арендуемых помещениях, не соответствующих профессиональным требованиям. Но, несмотря на это, работники филармонии продолжают творить, реализовывать новые проекты и участвовать в масштабных гастролях. В преддверии празднования столетия Республики Ингушетия они успешно выступили в ряде российских регионов и получили хороший творческий заряд. А в новых рабочих условиях, я уверен, они смогут полностью реализовать весь свой потенциал и занять соответствующее место в российской культуре", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Здание госфилармонии будет состоять из нескольких блоков в 4 и 5 этажей с большим и малым концертным залом, фойе, кулуарами, распределительным и кассовым вестибюлем, техническими и вспомогательными помещениями. Его проектная мощность 650-738 человек.
Созданная в 1993 году госфилармония Ингушетии до сих пор не имеет собственного здания. До недавнего времени она занимала помещение амфитеатра, которое было признано аварийным, и сейчас коллектив вынужден работать в приспособленном помещении.
 
Республика ИнгушетияСтроительствоМахмуд-Али КалиматовМагас
 
 
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