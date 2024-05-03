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В Москве задержали фигурантку дела о незаконной деятельности "Фалунь Дафа"*
В Москве задержали фигурантку дела о незаконной деятельности "Фалунь Дафа"* - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве задержали фигурантку дела о незаконной деятельности "Фалунь Дафа"*
Фигурантка дела о незаконно организованной деятельности ассоциации "Центра духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"* задержана в Москве,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T21:02
2024-05-03T21:02
2024-05-03T21:02
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Фигурантка дела о незаконно организованной деятельности ассоциации "Центра духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"* задержана в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи**. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций. "Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, ей предъявлено обвинение... Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении. В ближайшее время следствие будет просить об аресте. Ранее в силовом ведомстве сообщили РИА Новости, что правоохранители в Москве провели обыски у адептов запрещённой китайской секты "Фалуньгун" (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, четверо последователей секты были задержаны. Секта "Фалуньгун" была образована в 1992 году в Китае учителем гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, Ли Хунчжи попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена и Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун", в начале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать отказываться от официальной медицины и заставляют совершать ритуальные самоубийства.* Признана в России нежелательной организацией** Признана экстремистским материалом.
https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html
https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html
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Происшествия, Китай, Москва, Россия
В Москве задержали фигурантку дела о незаконной деятельности "Фалунь Дафа"*
В Москве задержали фигурантку дела о незаконной деятельности "Фалунь Дафа"
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Фигурантка дела о незаконно организованной деятельности ассоциации "Центра духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"* задержана в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи**. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций.
«
"Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, ей предъявлено обвинение... Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие будет просить об аресте.
Ранее в силовом ведомстве сообщили РИА Новости, что правоохранители в Москве провели обыски у адептов запрещённой китайской секты "Фалуньгун" (Минюст РФ
включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, четверо последователей секты были задержаны.
Секта "Фалуньгун" была образована в 1992 году в Китае
учителем гимнастики цигун Ли Хунчжи.
В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, Ли Хунчжи попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена и Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США
.
Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун", в начале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать отказываться от официальной медицины и заставляют совершать ритуальные самоубийства.
* Признана в России нежелательной организацией
** Признана экстремистским материалом.