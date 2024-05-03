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Венгрия 20 лет назад вступала в другой Евросоюз, заявил Орбан - РИА Новости, 03.05.2024
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11:36 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/evrosoyuz-1943641417.html
Венгрия 20 лет назад вступала в другой Евросоюз, заявил Орбан
Венгрия 20 лет назад вступала в другой Евросоюз, заявил Орбан - РИА Новости, 03.05.2024
Венгрия 20 лет назад вступала в другой Евросоюз, заявил Орбан
Венгрия 20 лет назад вступала не в тот Евросоюз, каким он является сейчас, поэтому Будапешт намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Азии и... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:36
2024-05-03T11:36
венгрия
виктор орбан
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 3 мая - РИА Новости. Венгрия 20 лет назад вступала не в тот Евросоюз, каким он является сейчас, поэтому Будапешт намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Азии и Африки, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, не шло речи о том, что "будут пускать миллионы мигрантов на континент, а те страны, которые, как Венгрия, против, будут принуждать", что будут оказывать давление на страны, которые, подобно Венгрии, прописали в конституции, что семья - это союз мужчины и женщины. Орбан также отметил, что Венгрия вступала в ЕС, чтобы чувствовать себя в безопасности и иметь свободный доступ к рынкам крупных европейских стран, а сейчас Европа переживает серьезный экономический кризис и кризис безопасности из-за конфликта на Украине. "Тут надо быть умными. Не случайно на следующей неделе в Венгрию приезжает президент Китая, не случайно мы увеличили нашу активность в Центральной Азии, наши экономические отношения с Африкой также улучшаются, растет количество инвестиций, мы продаем наши товары практически во всех точках мира. Фокус Венгрии, конечно, остается на Европе, но радиус действия венгерской экономики нам надо значительно расширять по сравнению с предыдущими десятилетиями", - добавил он. Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. По его утверждению, Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, и для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, Венгрии надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире
Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
Венгрия 20 лет назад вступала в другой Евросоюз, заявил Орбан

Орбан: Венгрия в 2004 году вступала не в тот Евросоюз, каким он стал сегодня

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 мая - РИА Новости. Венгрия 20 лет назад вступала не в тот Евросоюз, каким он является сейчас, поэтому Будапешт намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Азии и Африки, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
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По его словам, не шло речи о том, что "будут пускать миллионы мигрантов на континент, а те страны, которые, как Венгрия, против, будут принуждать", что будут оказывать давление на страны, которые, подобно Венгрии, прописали в конституции, что семья - это союз мужчины и женщины.
Орбан также отметил, что Венгрия вступала в ЕС, чтобы чувствовать себя в безопасности и иметь свободный доступ к рынкам крупных европейских стран, а сейчас Европа переживает серьезный экономический кризис и кризис безопасности из-за конфликта на Украине.
"Тут надо быть умными. Не случайно на следующей неделе в Венгрию приезжает президент Китая, не случайно мы увеличили нашу активность в Центральной Азии, наши экономические отношения с Африкой также улучшаются, растет количество инвестиций, мы продаем наши товары практически во всех точках мира. Фокус Венгрии, конечно, остается на Европе, но радиус действия венгерской экономики нам надо значительно расширять по сравнению с предыдущими десятилетиями", - добавил он.
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Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. По его утверждению, Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, и для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, Венгрии надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
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