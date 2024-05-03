https://ria.ru/20240503/evropa-1943621081.html
В ЕС боятся закладывать замороженные активы России, пишут СМИ
В ЕС боятся закладывать замороженные активы России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
В ЕС боятся закладывать замороженные активы России, пишут СМИ
В ЕС боятся, что, если заложат замороженные активы РФ, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом, сообщает газета... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:43
2024-05-03T09:43
2024-05-03T09:43
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киев
украина
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В ЕС боятся, что, если заложат замороженные активы РФ, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом, сообщает газета Financial Times. Ранее СМИ писали, что страны G7 рассматривают возможность перевести проценты, причитающиеся по замороженным российским активам, для использования в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Украине. Однако, пишет газета, в случае скорого окончания конфликта приобретенные странами Запада в ходе помощи Киеву долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами. Подобное развитие событий будет "сложным и дорогостоящим", отметил один чиновник из ЕС. "Если когда-нибудь будут проведены мирные переговоры..., может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине. Вы не можете сделать этого (вернуть активы - ред.), если вы уже заложили эти активы", - отметило неназванное должностное лицо из ФРГ. Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.
https://ria.ru/20240502/mozhin-1943394417.html
https://ria.ru/20231012/aktivy-1902388269.html
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РИА Новости
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россия, киев, украина, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Киев, Украина, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС боятся закладывать замороженные активы России, пишут СМИ
FT: в ЕС боятся, что, если заложат активы России, не смогут вернуть их