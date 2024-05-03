https://ria.ru/20240503/evropa-1943621081.html

В ЕС боятся закладывать замороженные активы России, пишут СМИ

В ЕС боятся закладывать замороженные активы России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

В ЕС боятся закладывать замороженные активы России, пишут СМИ

В ЕС боятся, что, если заложат замороженные активы РФ, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом, сообщает газета... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:43

2024-05-03T09:43

2024-05-03T09:43

россия

киев

украина

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В ЕС боятся, что, если заложат замороженные активы РФ, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом, сообщает газета Financial Times. Ранее СМИ писали, что страны G7 рассматривают возможность перевести проценты, причитающиеся по замороженным российским активам, для использования в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Украине. Однако, пишет газета, в случае скорого окончания конфликта приобретенные странами Запада в ходе помощи Киеву долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами. Подобное развитие событий будет "сложным и дорогостоящим", отметил один чиновник из ЕС. "Если когда-нибудь будут проведены мирные переговоры..., может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине. Вы не можете сделать этого (вернуть активы - ред.), если вы уже заложили эти активы", - отметило неназванное должностное лицо из ФРГ. Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.

https://ria.ru/20240502/mozhin-1943394417.html

https://ria.ru/20231012/aktivy-1902388269.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, украина, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире