https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html

Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году

Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году - РИА Новости, 03.05.2024

Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году

Более 460 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют экспортную деятельность, за первые три месяца 2024 года воспользовались услугами РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:50

2024-05-03T12:50

2024-05-03T12:50

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 460 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют экспортную деятельность, за первые три месяца 2024 года воспользовались услугами в рамках государственной поддержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компаниям-экспортерам из Подмосковья доступен широкий перечень мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, в первом квартале 2024 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовался 361 субъект МСП, также 117 предпринимателей получили поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ)", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что ряд компаний стали получателями поддержки и регионального Фонда ВЭД и РЭЦ. Так, с начала года поддержку получили 461 экспортер Подмосковья. Зиновьева добавила, что наиболее востребованными услугами Фонда поддержки ВЭД МО стало участие в международных выставках, которые проходят в России и за рубежом, а также участие в бизнес-миссиях. Также фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20240502/peregovory-1943550361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), российский экспортный центр (рэц), россия