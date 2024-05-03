Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году
© iStock.com / shapechargeМужчина работает на складе
© iStock.com / shapecharge
Мужчина работает на складе
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 460 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют экспортную деятельность, за первые три месяца 2024 года воспользовались услугами в рамках государственной поддержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компаниям-экспортерам из Подмосковья доступен широкий перечень мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, в первом квартале 2024 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовался 361 субъект МСП, также 117 предпринимателей получили поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ)", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что ряд компаний стали получателями поддержки и регионального Фонда ВЭД и РЭЦ. Так, с начала года поддержку получили 461 экспортер Подмосковья.
Зиновьева добавила, что наиболее востребованными услугами Фонда поддержки ВЭД МО стало участие в международных выставках, которые проходят в России и за рубежом, а также участие в бизнес-миссиях.
Также фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт".