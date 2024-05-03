Рейтинг@Mail.ru
Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
12:50 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html
Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году
Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году - РИА Новости, 03.05.2024
Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году
Более 460 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют экспортную деятельность, за первые три месяца 2024 года воспользовались услугами РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:50
2024-05-03T12:50
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
российский экспортный центр (рэц)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927766515_0:134:3161:1912_1920x0_80_0_0_297e847d795cd56e8005923240c6af3e.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 460 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют экспортную деятельность, за первые три месяца 2024 года воспользовались услугами в рамках государственной поддержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компаниям-экспортерам из Подмосковья доступен широкий перечень мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, в первом квартале 2024 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовался 361 субъект МСП, также 117 предпринимателей получили поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ)", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что ряд компаний стали получателями поддержки и регионального Фонда ВЭД и РЭЦ. Так, с начала года поддержку получили 461 экспортер Подмосковья. Зиновьева добавила, что наиболее востребованными услугами Фонда поддержки ВЭД МО стало участие в международных выставках, которые проходят в России и за рубежом, а также участие в бизнес-миссиях. Также фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20240502/peregovory-1943550361.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927766515_432:0:3161:2047_1920x0_80_0_0_8d0d88abe388f2ae100b906b97859dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), российский экспортный центр (рэц), россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия

Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году

© iStock.com / shapechargeМужчина работает на складе
Мужчина работает на складе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© iStock.com / shapecharge
Мужчина работает на складе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 460 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют экспортную деятельность, за первые три месяца 2024 года воспользовались услугами в рамках государственной поддержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компаниям-экспортерам из Подмосковья доступен широкий перечень мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, в первом квартале 2024 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовался 361 субъект МСП, также 117 предпринимателей получили поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ)", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Нижегородские компании проведут переговоры с иностранными предприятиями
Вчера, 18:43
Она отметила, что ряд компаний стали получателями поддержки и регионального Фонда ВЭД и РЭЦ. Так, с начала года поддержку получили 461 экспортер Подмосковья.
Зиновьева добавила, что наиболее востребованными услугами Фонда поддержки ВЭД МО стало участие в международных выставках, которые проходят в России и за рубежом, а также участие в бизнес-миссиях.
Также фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала