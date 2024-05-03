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Суд арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan по иску Транскапиталбанка - РИА Новости, 03.05.2024
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08:48 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ekonomika-1943611597.html
Суд арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan по иску Транскапиталбанка
Суд арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan по иску Транскапиталбанка - РИА Новости, 03.05.2024
Суд арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan по иску Транскапиталбанка
Арбитражный суд Москвы по заявлению Транскапиталбанка арестовал денежные средства и другое имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их родственных... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:48
2024-05-03T08:48
экономика
москва
россия
сша
commerzbank
транскапиталбанк
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Транскапиталбанка арестовал денежные средства и другое имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их родственных российских структур ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" в пределах около 12,4 миллиона евро (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из опубликованного определения суда, обеспечительные меры приняты в деле по иску Транскапиталбанка, входящего в топ-50 в России, о взыскании с четырех ответчиков данной суммы. Арест наложен на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счета типа "С", счета типа "И"), открытых на имя каждого из четырех ответчиков, на принадлежащие им ценные бумаги и на недвижимое имущество ответчиков. Кроме того, суд наложил арест на 100 % акций АО "Коммерцбанк Евразия", принадлежащих Commerzbank AG, в виде запрета распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом) и запрета регистратору совершать любые регистрационные действия, в том числе направленные на отчуждение. Иск Транскапиталбанка поступил в суд 5 марта, предварительные слушания пройдут 16 мая. Третьим лицом к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий. Основания исковых требований пока не сообщаются. Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков, находится под санкциями США. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет широкий набор финансовых и банковских услуг для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Банк при этом не оказывает услуг физлицам. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
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экономика, москва, россия, сша, commerzbank , транскапиталбанк
Экономика, Москва, Россия, США, Commerzbank , Транскапиталбанк
Суд арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan по иску Транскапиталбанка

Суд арестовал имущество немецких Commerzbank и JPMorgan SE на 12,4 миллиона евро

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Транскапиталбанка арестовал денежные средства и другое имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их родственных российских структур ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" в пределах около 12,4 миллиона евро (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу).
Как следует из опубликованного определения суда, обеспечительные меры приняты в деле по иску Транскапиталбанка, входящего в топ-50 в России, о взыскании с четырех ответчиков данной суммы.
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Арест наложен на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счета типа "С", счета типа "И"), открытых на имя каждого из четырех ответчиков, на принадлежащие им ценные бумаги и на недвижимое имущество ответчиков.
Кроме того, суд наложил арест на 100 % акций АО "Коммерцбанк Евразия", принадлежащих Commerzbank AG, в виде запрета распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом) и запрета регистратору совершать любые регистрационные действия, в том числе направленные на отчуждение.
Иск Транскапиталбанка поступил в суд 5 марта, предварительные слушания пройдут 16 мая. Третьим лицом к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий. Основания исковых требований пока не сообщаются.
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"Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет широкий набор финансовых и банковских услуг для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Банк при этом не оказывает услуг физлицам.
Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
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