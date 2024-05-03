https://ria.ru/20240503/ekonomika-1943611597.html

Суд арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan по иску Транскапиталбанка

Суд арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan по иску Транскапиталбанка - РИА Новости, 03.05.2024

Суд арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan по иску Транскапиталбанка

Арбитражный суд Москвы по заявлению Транскапиталбанка арестовал денежные средства и другое имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их родственных... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:48

2024-05-03T08:48

2024-05-03T08:48

экономика

москва

россия

сша

commerzbank

транскапиталбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102912/52/1029125203_0:0:4112:2314_1920x0_80_0_0_c5372b5f05cb64d74dc9eaf6a104a66f.jpg

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Транскапиталбанка арестовал денежные средства и другое имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их родственных российских структур ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" в пределах около 12,4 миллиона евро (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из опубликованного определения суда, обеспечительные меры приняты в деле по иску Транскапиталбанка, входящего в топ-50 в России, о взыскании с четырех ответчиков данной суммы. Арест наложен на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счета типа "С", счета типа "И"), открытых на имя каждого из четырех ответчиков, на принадлежащие им ценные бумаги и на недвижимое имущество ответчиков. Кроме того, суд наложил арест на 100 % акций АО "Коммерцбанк Евразия", принадлежащих Commerzbank AG, в виде запрета распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом) и запрета регистратору совершать любые регистрационные действия, в том числе направленные на отчуждение. Иск Транскапиталбанка поступил в суд 5 марта, предварительные слушания пройдут 16 мая. Третьим лицом к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий. Основания исковых требований пока не сообщаются. Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков, находится под санкциями США. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет широкий набор финансовых и банковских услуг для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Банк при этом не оказывает услуг физлицам. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.

https://ria.ru/20231121/bank-1910901865.html

https://ria.ru/20240305/isk-1931153523.html

https://realty.ria.ru/20231213/apellyatsiya-1915585326.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия, сша, commerzbank , транскапиталбанк