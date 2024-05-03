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Ефимов: более 250 гектаров реорганизуют на севере Москвы по программе КРТ - РИА Новости, 03.05.2024
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10:00 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/efimov-1943561396.html
Ефимов: более 250 гектаров реорганизуют на севере Москвы по программе КРТ
Ефимов: более 250 гектаров реорганизуют на севере Москвы по программе КРТ - РИА Новости, 03.05.2024
Ефимов: более 250 гектаров реорганизуют на севере Москвы по программе КРТ
В Северном округе Москвы инвесторы и назначенные городом операторы начали реализацию 13 проектов редевелопмента, заявил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:00
2024-05-03T10:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
стройкомплекс москвы
жилье
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Северном округе Москвы инвесторы и назначенные городом операторы начали реализацию 13 проектов редевелопмента, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий на севере столицы идет реорганизация 13 площадок общей площадью свыше 250 гектаров. Инвесторы и назначенные городом операторы возведут здесь более 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости – жилье, необходимую социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Он добавил, что после реализации проектов в городе появится более 67 тысяч новых рабочих мест.Отмечается, что в планах построить порядка 3,7 млн кв. м жилья, часть из которого будет возведена по программе реновации жилищного фонда, а также для других городских нужд. При этом порядка 1,7 млн кв. м будет отдано под общественно-деловую застройку и примерно 1 млн кв. м займут производственные объекты.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на территории САО проекты КРТ учитывают создание необходимой для горожан инфраструктуры. Планируется там построить 8 детсадов на 1,5 тыс. ребят, а также 7 школ, которые смогут посещать около 3,8 тыс. учеников. По его словам, также там появятся 2 школы искусств, 7 спортивных комплексов общей площадью порядка 37,6 тыс. кв. м. Кроме того, проектами запланировано строительство офисов, паркингов, медицинских центров, торговых и прочих объектов.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в городе ведется реорганизация 77 проектов по программе КРТ. На месте старых зданий и складов появится свыше 19,5 млн кв. м недвижимости.В городе в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщил, что квартал с жилыми домами, деловыми, торговыми и спортивными объектами появится на 8 га незастроенной земли в районе Староволынской улицы в районе Фили-Давыдково в рамках городской программы комплексного развития территорий.
https://ria.ru/20240403/redevelopment-1937419363.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы, жилье
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Стройкомплекс Москвы, Жилье

Ефимов: более 250 гектаров реорганизуют на севере Москвы по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Северном округе Москвы инвесторы и назначенные городом операторы начали реализацию 13 проектов редевелопмента, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"По программе комплексного развития территорий на севере столицы идет реорганизация 13 площадок общей площадью свыше 250 гектаров. Инвесторы и назначенные городом операторы возведут здесь более 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости – жилье, необходимую социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Он добавил, что после реализации проектов в городе появится более 67 тысяч новых рабочих мест.
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Отмечается, что в планах построить порядка 3,7 млн кв. м жилья, часть из которого будет возведена по программе реновации жилищного фонда, а также для других городских нужд. При этом порядка 1,7 млн кв. м будет отдано под общественно-деловую застройку и примерно 1 млн кв. м займут производственные объекты.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на территории САО проекты КРТ учитывают создание необходимой для горожан инфраструктуры. Планируется там построить 8 детсадов на 1,5 тыс. ребят, а также 7 школ, которые смогут посещать около 3,8 тыс. учеников. По его словам, также там появятся 2 школы искусств, 7 спортивных комплексов общей площадью порядка 37,6 тыс. кв. м. Кроме того, проектами запланировано строительство офисов, паркингов, медицинских центров, торговых и прочих объектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в городе ведется реорганизация 77 проектов по программе КРТ. На месте старых зданий и складов появится свыше 19,5 млн кв. м недвижимости.
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Ранее Ефимов сообщил, что квартал с жилыми домами, деловыми, торговыми и спортивными объектами появится на 8 га незастроенной земли в районе Староволынской улицы в районе Фили-Давыдково в рамках городской программы комплексного развития территорий.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваСтройкомплекс МосквыЖилье
 
 
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