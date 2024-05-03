https://ria.ru/20240503/efimov-1943560334.html

Ефимов: в части бывшей промзоны "Грайвороново" реализуют три проекта КРТ

Ефимов: в части бывшей промзоны "Грайвороново" реализуют три проекта КРТ - РИА Новости, 03.05.2024

Ефимов: в части бывшей промзоны "Грайвороново" реализуют три проекта КРТ

На территории бывшей столичной промзоны "Грайвороново", которая находится на площади свыше 42 га, планируют создать современное городское пространство с жилой... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:07

2024-05-03T09:07

2024-05-03T09:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. На территории бывшей столичной промзоны "Грайвороново", которая находится на площади свыше 42 га, планируют создать современное городское пространство с жилой недвижимостью, объектами инфраструктуры и рабочими местами, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.На месте бывшей промзоны построят более 750 тыс. "квадратов". Здания будут возведены в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ)."На территории бывшей промзоны "Грайвороново" на разных стадиях проработки и реализации находится три проекта комплексного развития территорий. Там планируется возвести более 430 тысяч квадратных метров жилья, включая около 186 тысяч квадратных метров для целей программы реновации и других городских нужд. Также в рамках проектов возведут свыше 178 тысяч квадратных метров промышленных и около 142 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. В результате на юго-востоке города создадут более 6 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Отмечается, что ООО "Спутник-МС" будет реализовывать проект по развитию участка площадью 3,57 га. Объект расположен в Нижегородском районе. Компания построит порядка 50 тыс. "квадратов" жилья, а также будут возведены общественно-деловая недвижимость и хоккейный центр.По словам министра столичного правительства, главы московского департамента городского имущества Максима Гамана, еще 2 участка по программе комплексного развития территорий будут реализованы в Рязанском районе Москвы. Так, участок площадью 16,27 га реорганизуют назначенные городом операторы. На этом месте построят более 161 тыс. "квадратов" жилой недвижимости, 82,5 тыс. кв. м общественных и деловых объектов. А еще будет построено современное производство, площадь которого составит 9,7 тыс. кв. м.Гаман добавил, что с помощью торгов был определен инвестор, который займется редевелопментом участка площадью более 22,5 га. Эта компания возведет примерно 450 тыс. кв. м недвижимости.После реорганизации указанной промзоны там появятся школы и детсады, на 725 и 500 детей, соответственно. Еще в этом месте построят 2 спорткомплекса площадью 29,2 тыс. "квадратов", а также логистический и торговые центры, офисы, заведения общепита и другие объекты.Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в настоящий момент в Рязанском районе мегаполиса начали расселять 17 домов, а 12 из них уже снесены. На этом месте планируют возвести жилье для последующего переселения москвичей, а также для сопутствующей инфраструктуры.По словам Левкина, всего в этом столичном районе планируют расселить 72 дома. Новыми домами обеспечат более 14 тыс. жителей района.По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются трассы, жилая невидимость и комфортная инфраструктура. В настоящий момент на территории столицы на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что в столице в рамках программы комплексного развития территорий на 6 участках, где находятся объекты незавершенного строительства, планируют возвести современное жилье, школы, детсады, деловую недвижимость и современные производства.

https://ria.ru/20240328/zhk-1936260835.html

https://ria.ru/20240429/efimov-1942843033.html

https://ria.ru/20231229/krt-1918846309.html

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы