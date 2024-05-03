https://ria.ru/20240503/dron-1943608425.html

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек - РИА Новости, 03.05.2024

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек

Мужчина был ранен в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке украинского дрона на автобус коммерческого предприятия, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:55

2024-05-03T07:55

2024-05-03T10:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

россия

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Мужчина был ранен в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке украинского дрона на автобус коммерческого предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки", - написал Гладков.Глава области уточнил, что пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.

https://ria.ru/20240502/pvo-1943561601.html

https://ria.ru/20240501/postradavshiy-1943376513.html

белгородская область

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харьковская область

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белгородская область, происшествия, россия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины