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В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:55 03.05.2024 (обновлено: 10:13 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/dron-1943608425.html
В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек
В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек - РИА Новости, 03.05.2024
В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек
Мужчина был ранен в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке украинского дрона на автобус коммерческого предприятия, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:55
2024-05-03T10:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
россия
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Мужчина был ранен в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке украинского дрона на автобус коммерческого предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки", - написал Гладков.Глава области уточнил, что пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.
https://ria.ru/20240502/pvo-1943561601.html
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белгородская область, происшествия, россия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек

Власти: в Белгородском селе в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramАтака FPV-дрона со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа
Атака FPV-дрона со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Атака FPV-дрона со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Мужчина был ранен в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке украинского дрона на автобус коммерческого предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки", - написал Гладков.
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Глава области уточнил, что пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияРоссияХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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