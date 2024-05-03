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Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных - РИА Новости, 03.05.2024
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15:39 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/dnepr-1943712102.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных - РИА Новости, 03.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военных, три автомобиля, 155-мм... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:39
2024-05-03T15:39
сша
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военных, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
США, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных

Минобороны: силы группировки "Днепр" уничтожили до 30 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военных, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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