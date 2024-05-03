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Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных

Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных - РИА Новости, 03.05.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военных, три автомобиля, 155-мм... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:39

2024-05-03T15:39

2024-05-03T15:39

сша

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военных, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html

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россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

сша, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность