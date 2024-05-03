https://ria.ru/20240503/dnepr-1943712102.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных - РИА Новости, 03.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военных, три автомобиля, 155-мм... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:39
2024-05-03T15:39
2024-05-03T15:39
сша
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военных, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
сша
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
США, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных
Минобороны: силы группировки "Днепр" уничтожили до 30 украинских военных