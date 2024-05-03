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Гражданина России депортировали с Бали из-за вандализма - РИА Новости, 03.05.2024
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14:31 03.05.2024 (обновлено: 14:52 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/deportatsiya-1943690471.html
Гражданина России депортировали с Бали из-за вандализма
Гражданина России депортировали с Бали из-за вандализма - РИА Новости, 03.05.2024
Гражданина России депортировали с Бали из-за вандализма
Гражданина России депортировали с индонезийского острова Бали после того, как он нанес повреждения местному ресторану Capri Bali при помощи топора, чтобы... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:31
2024-05-03T14:52
бали
россия
индонезия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Гражданина России депортировали с индонезийского острова Бали после того, как он нанес повреждения местному ресторану Capri Bali при помощи топора, чтобы выместить гнев от неразделенной любви с местной жительницей, сообщил глава регионального департамента министерства юстиции Индонезии Прамелла Юниар Пасарибу. "Россиянин был депортирован с билетом, купить которой помог его друг. Депортированный будет включен в черный список генерального управления иммиграции Индонезии", - цитирует Пасарибу местный портал Detik. Россиянин был арестован полицией 1 мая за вандализм в ресторане Capri Bali, который мужчина повредил при помощи топора. По данным портала, предполагается, что это не первый случай, когда арестованный наносил ущерб заведениям на Бали. Detik со ссылкой на данные полиции сообщает, что мотивом вандализма в ресторане был неудачный роман россиянина. Преступник рассказал, что признался в любви местной жительнице, гражданке Индонезии, однако его чувства не были взаимны. "Из-за этого он выместил свой гнев в ресторане. Оказалось, что россиянин также просрочил свою визу более чем на 60 дней. Если точнее, то на четыре года, четыре месяца и четыре дня", - добавил Пасарибу. По его словам, мужчина приехал на Бали еще в 2019 году, однако в Россию решил не возвращаться.
https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html
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бали, россия, индонезия
Бали, Россия, Индонезия
Гражданина России депортировали с Бали из-за вандализма

С Бали депортировали россиянина, нанесшего повреждения ресторану топором

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Гражданина России депортировали с индонезийского острова Бали после того, как он нанес повреждения местному ресторану Capri Bali при помощи топора, чтобы выместить гнев от неразделенной любви с местной жительницей, сообщил глава регионального департамента министерства юстиции Индонезии Прамелла Юниар Пасарибу.
«
"Россиянин был депортирован с билетом, купить которой помог его друг. Депортированный будет включен в черный список генерального управления иммиграции Индонезии", - цитирует Пасарибу местный портал Detik.
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Россиянин был арестован полицией 1 мая за вандализм в ресторане Capri Bali, который мужчина повредил при помощи топора. По данным портала, предполагается, что это не первый случай, когда арестованный наносил ущерб заведениям на Бали.
Detik со ссылкой на данные полиции сообщает, что мотивом вандализма в ресторане был неудачный роман россиянина. Преступник рассказал, что признался в любви местной жительнице, гражданке Индонезии, однако его чувства не были взаимны.
«
"Из-за этого он выместил свой гнев в ресторане. Оказалось, что россиянин также просрочил свою визу более чем на 60 дней. Если точнее, то на четыре года, четыре месяца и четыре дня", - добавил Пасарибу. По его словам, мужчина приехал на Бали еще в 2019 году, однако в Россию решил не возвращаться.
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