https://ria.ru/20240503/delo-1943647316.html

В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"*

В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"* - РИА Новости, 03.05.2024

В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"*

Уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций возбуждено в Москве из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*, сообщается в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:00

2024-05-03T12:00

2024-05-03T12:00

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций возбуждено в Москве из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в силовом ведомстве сообщили РИА Новости, что правоохранители в Москве провели обыски у адептов запрещённой китайской секты "Фалуньгун" (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, четверо последователей секты были задержаны. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи (признана экстремистским материалом). По уголовному делу проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.* Признана в России нежелательной организацией

https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html

https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия