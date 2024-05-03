https://ria.ru/20240503/delo-1943647316.html
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"*
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"* - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"*
Уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций возбуждено в Москве из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*, сообщается в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:00
2024-05-03T12:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций возбуждено в Москве из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в силовом ведомстве сообщили РИА Новости, что правоохранители в Москве провели обыски у адептов запрещённой китайской секты "Фалуньгун" (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, четверо последователей секты были задержаны. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи (признана экстремистским материалом). По уголовному делу проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.* Признана в России нежелательной организацией
https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html
https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"*
СК возбудил уголовное дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа" в Москве
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций возбуждено в Москве из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
Ранее в силовом ведомстве сообщили РИА Новости, что правоохранители в Москве провели обыски у адептов запрещённой китайской секты "Фалуньгун" (Минюст РФ
включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, четверо последователей секты были задержаны.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи (признана экстремистским материалом).
По уголовному делу проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.
* Признана в России нежелательной организацией