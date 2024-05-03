Рейтинг@Mail.ru
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"* - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/delo-1943647316.html
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"*
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"* - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"*
Уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций возбуждено в Москве из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*, сообщается в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:00
2024-05-03T12:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций возбуждено в Москве из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в силовом ведомстве сообщили РИА Новости, что правоохранители в Москве провели обыски у адептов запрещённой китайской секты "Фалуньгун" (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, четверо последователей секты были задержаны. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи (признана экстремистским материалом). По уголовному делу проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.* Признана в России нежелательной организацией
https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html
https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве возбудили дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа"*

СК возбудил уголовное дело из-за деятельности ассоциации "Фалунь Дафа" в Москве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту незаконной деятельности нежелательной организаций возбуждено в Москве из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"*, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ранее в силовом ведомстве сообщили РИА Новости, что правоохранители в Москве провели обыски у адептов запрещённой китайской секты "Фалуньгун" (Минюст РФ включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства, четверо последователей секты были задержаны.
Сотрудник полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Они — мясники". Как действует самая неуловимая секта в России
19 марта, 08:00
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи (признана экстремистским материалом).
По уголовному делу проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.
* Признана в России нежелательной организацией
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты
4 октября 2023, 11:40
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала