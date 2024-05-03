https://ria.ru/20240503/dagestan--1943728708.html

Дагестан передал бойцам СВО партию оборудования и техсредств

Дагестан передал бойцам СВО партию оборудования и техсредств - РИА Новости, 03.05.2024

Дагестан передал бойцам СВО партию оборудования и техсредств

Дагестан направил военнослужащим в зону специальной военной операции очередную партию оборудования и технических средств, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:47

2024-05-03T16:47

2024-05-03T16:47

надежные люди

султан хамзаев

сво

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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Дагестан направил военнослужащим в зону специальной военной операции очередную партию оборудования и технических средств, сообщили в пресс-службе главы республики. "В зону СВО из Дагестана передана очередная партия оборудования и техсредств для военнослужащих. Она сформирована по инициативе главы региона Сергея Меликова и депутата Государственной думы ФС РФ Султана Хамзаева", – говорится в сообщении. В составе груза квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли ночного видения, подавители БПЛА, генераторы, печи, ремонтное оборудование и автомобиль.

https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943722956.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

султан хамзаев, сво