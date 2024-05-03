https://ria.ru/20240503/dagestan--1943728708.html
Дагестан передал бойцам СВО партию оборудования и техсредств
Дагестан передал бойцам СВО партию оборудования и техсредств - РИА Новости, 03.05.2024
Дагестан передал бойцам СВО партию оборудования и техсредств
Дагестан направил военнослужащим в зону специальной военной операции очередную партию оборудования и технических средств, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:47
2024-05-03T16:47
2024-05-03T16:47
надежные люди
султан хамзаев
сво
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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Дагестан направил военнослужащим в зону специальной военной операции очередную партию оборудования и технических средств, сообщили в пресс-службе главы республики. "В зону СВО из Дагестана передана очередная партия оборудования и техсредств для военнослужащих. Она сформирована по инициативе главы региона Сергея Меликова и депутата Государственной думы ФС РФ Султана Хамзаева", – говорится в сообщении. В составе груза квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли ночного видения, подавители БПЛА, генераторы, печи, ремонтное оборудование и автомобиль.
https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943722956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
султан хамзаев, сво
Надежные люди, Султан Хамзаев, СВО
МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Дагестан направил военнослужащим в зону специальной военной операции очередную партию оборудования и технических средств, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В зону СВО из Дагестана передана очередная партия оборудования и техсредств для военнослужащих. Она сформирована по инициативе главы региона Сергея Меликова и депутата Государственной думы ФС РФ Султана Хамзаева
", – говорится в сообщении.
В составе груза квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли ночного видения, подавители БПЛА, генераторы, печи, ремонтное оборудование и автомобиль.