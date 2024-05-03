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В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа

В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа - РИА Новости, 03.05.2024

В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа

Действие комендантского часа будет приостановлено в Херсонской области на период празднования Пасхи 4 и 5 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:32

2024-05-03T19:32

2024-05-03T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Действие комендантского часа будет приостановлено в Херсонской области на период празднования Пасхи 4 и 5 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В связи с празднованием Пасхи указом постановил в период с 22 часов 04 мая 2024 года до 5 часов 05 мая 2024 года приостановить действие комендантского часа на территории Херсонской области", - написал Сальдо.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пасхальные богослужения в храмах региона пройдут с учетом режима комендантского часа, а именно после его окончания.

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

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херсонская область , владимир сальдо, россия, безопасность, общество