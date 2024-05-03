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В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 03.05.2024 (обновлено: 19:37 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/chas-1943760598.html
В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа
В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа - РИА Новости, 03.05.2024
В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа
Действие комендантского часа будет приостановлено в Херсонской области на период празднования Пасхи 4 и 5 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:32
2024-05-03T19:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Действие комендантского часа будет приостановлено в Херсонской области на период празднования Пасхи 4 и 5 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В связи с празднованием Пасхи указом постановил в период с 22 часов 04 мая 2024 года до 5 часов 05 мая 2024 года приостановить действие комендантского часа на территории Херсонской области", - написал Сальдо.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пасхальные богослужения в храмах региона пройдут с учетом режима комендантского часа, а именно после его окончания.
https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html
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херсонская область , владимир сальдо, россия, безопасность, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Безопасность, Общество
В Херсонской области на Пасху приостановят действие комендантского часа

В Херсонской области приостановят действие комендантского часа в пасхальную ночь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВерующая во время пасхальной службы
Верующая во время пасхальной службы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Верующая во время пасхальной службы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Действие комендантского часа будет приостановлено в Херсонской области на период празднования Пасхи 4 и 5 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В связи с празднованием Пасхи указом постановил в период с 22 часов 04 мая 2024 года до 5 часов 05 мая 2024 года приостановить действие комендантского часа на территории Херсонской области", - написал Сальдо.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пасхальные богослужения в храмах региона пройдут с учетом режима комендантского часа, а именно после его окончания.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоРоссияБезопасностьОбщество
 
 
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