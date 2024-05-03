https://ria.ru/20240503/britaniya-1943682343.html

Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве

Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве - РИА Новости, 03.05.2024

Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами, сообщили в британском... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:04

2024-05-03T14:04

2024-05-03T14:04

в мире

украина

великобритания

россия

дэвид кэмерон

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами, сообщили в британском посольстве на Украине. "Министр (иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - ред.) начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству - новому соглашению, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", - говорится в публикации, размещенной на странице британского посольства на Украине в социальной сети Facebook*. Ранее Кэмерон прибыл с визитом на Украину, где он посетил Киев и Львов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240112/dogovor-1921031313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, россия, дэвид кэмерон