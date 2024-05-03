https://ria.ru/20240503/britaniya-1943682343.html
Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве
Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве - РИА Новости, 03.05.2024
Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами, сообщили в британском... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:04
2024-05-03T14:04
2024-05-03T14:04
в мире
украина
великобритания
россия
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами, сообщили в британском посольстве на Украине. "Министр (иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - ред.) начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству - новому соглашению, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", - говорится в публикации, размещенной на странице британского посольства на Украине в социальной сети Facebook*. Ранее Кэмерон прибыл с визитом на Украину, где он посетил Киев и Львов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, великобритания, россия, дэвид кэмерон
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Дэвид Кэмерон
Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве
Глава МИД Британии Кэмерон начал переговоры с Киевом о столетнем сотрудничестве
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами, сообщили в британском посольстве на Украине.
"Министр (иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - ред.) начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству - новому соглашению, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", - говорится в публикации, размещенной на странице британского посольства на Украине в социальной сети Facebook*.
Ранее Кэмерон прибыл с визитом на Украину, где он посетил Киев
и Львов
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.