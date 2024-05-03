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В Молдавии обвинили власти в стремлении отдалить гагаузов - РИА Новости, 03.05.2024
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09:11 03.05.2024 (обновлено: 09:43 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/bolya-1943613862.html
В Молдавии обвинили власти в стремлении отдалить гагаузов
В Молдавии обвинили власти в стремлении отдалить гагаузов - РИА Новости, 03.05.2024
В Молдавии обвинили власти в стремлении отдалить гагаузов
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) прикладывает усилия, чтобы отдалить гагаузов от остальной части Молдавии, написал оппозиционный депутат... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:11
2024-05-03T09:43
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
василий боля
евгения гуцул
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) прикладывает усилия, чтобы отдалить гагаузов от остальной части Молдавии, написал оппозиционный депутат парламента Василий Боля в своем Telegram-канале. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Правительство ПДС пытается отделить гагаузов от остальной части страны. Гагаузы желают остаться в составе Молдавии, которую они считают своим домом, но правительство в Кишиневе пытается отдалить этот регион от остальной части страны… К сожалению, наши власти прибегают к старой политике "разделяй и властвуй", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, гагаузы никогда не продвигали идеи сепаратизма, они хотят оставаться в составе Молдавии. "Гагаузы, как и любые другие граждане, хотят, чтобы страна процветала. Давайте понимать друг друга так, как мы понимали друг друга последние 200-300 лет", - призвал депутат. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
https://ria.ru/20231223/moldavia-1917704487.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, евгения гуцул, таможенный союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля, Евгения Гуцул, Таможенный союз
В Молдавии обвинили власти в стремлении отдалить гагаузов

Боля: правящая партия пытается отделить гагаузов от остальной части Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausМолдавский политик Владимир Боля
Молдавский политик Владимир Боля - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавский политик Владимир Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) прикладывает усилия, чтобы отдалить гагаузов от остальной части Молдавии, написал оппозиционный депутат парламента Василий Боля в своем Telegram-канале.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
"Правительство ПДС пытается отделить гагаузов от остальной части страны. Гагаузы желают остаться в составе Молдавии, которую они считают своим домом, но правительство в Кишиневе пытается отдалить этот регион от остальной части страны… К сожалению, наши власти прибегают к старой политике "разделяй и властвуй", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, гагаузы никогда не продвигали идеи сепаратизма, они хотят оставаться в составе Молдавии.
"Гагаузы, как и любые другие граждане, хотят, чтобы страна процветала. Давайте понимать друг друга так, как мы понимали друг друга последние 200-300 лет", - призвал депутат.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияВасилий БоляЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
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