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Собянин: в ближайшие годы в Москве планируют благоустроить 3,5 тысячи улиц - РИА Новости, 06.05.2024
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14:20 03.05.2024 (обновлено: 13:56 06.05.2024)
https://ria.ru/20240503/blagoustroystvo-1944135319.html
Собянин: в ближайшие годы в Москве планируют благоустроить 3,5 тысячи улиц
Собянин: в ближайшие годы в Москве планируют благоустроить 3,5 тысячи улиц - РИА Новости, 06.05.2024
Собянин: в ближайшие годы в Москве планируют благоустроить 3,5 тысячи улиц
Специалисты планируют комплексно благоустроить в ближайшие годы 3,5 тысячи улиц Москвы, в этом году среди них 700 улиц в жилых районах, сообщил журналистам мэр... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-03T14:20
2024-05-06T13:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Специалисты планируют комплексно благоустроить в ближайшие годы 3,5 тысячи улиц Москвы, в этом году среди них 700 улиц в жилых районах, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на улице Генерала Белова. "Добрый день! Активно продолжаем работу по благоустройству московских улиц. Объем в этом году очень большой - около 700 улиц в жилых районах. Надо сделать не просто текущий ремонт, а комплексный. Надо строить тротуары, дороги, освещение. От фасада дома до фасада. Надеемся, что за ближайшие несколько лет мы оставшиеся улицы Москвы, а их ни много ни мало 3,5 тысячи, приведем в полный порядок", - сказал Собянин. По его словам, которые приводит пресс-служба мэра и правительства города, на юге Москвы в районах Орехово-Борисово Северное и Южное, где проживает порядка 275 тысяч человек, планируется привести в порядок сразу несколько улиц, включая Шипиловский проезд, Борисовский проезд, Елецкую улицу, Тамбовскую улицу, Гурьевский проезд, а также вход в Царицынский парк. Одним из ключевых объектов благоустройства в Орехово-Борисово станет улица Генерала Белова - крупная местная магистраль протяженностью 2,6 километра. Работы по комплексному благоустройству улицы Генерала Белова включают: ремонт 67,3 тысячи квадратных метров проезжей части и 31,1 тысячи квадратных метров пешеходных тротуаров; устройство 60,9 тысячи квадратных метров газонов; замену 75 опор наружного освещения и 110 светильников в существующих опорах наружного освещения на современные энергосберегающие светодиодные, перечислили в пресс-службе. "В 2024 году правительство Москвы планирует благоустроить свыше 2,5 тысяч объектов, включая 20 крупных общественных пространств в центре и административных округах: Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжёвским переулками, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов; два участка "Парка Яуза" - вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы (2-й этап)", - напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Благоустройство

Собянин: в ближайшие годы в Москве планируют благоустроить 3,5 тысячи улиц

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Собянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Специалисты планируют комплексно благоустроить в ближайшие годы 3,5 тысячи улиц Москвы, в этом году среди них 700 улиц в жилых районах, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на улице Генерала Белова.
"Добрый день! Активно продолжаем работу по благоустройству московских улиц. Объем в этом году очень большой - около 700 улиц в жилых районах. Надо сделать не просто текущий ремонт, а комплексный. Надо строить тротуары, дороги, освещение. От фасада дома до фасада. Надеемся, что за ближайшие несколько лет мы оставшиеся улицы Москвы, а их ни много ни мало 3,5 тысячи, приведем в полный порядок", - сказал Собянин.
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По его словам, которые приводит пресс-служба мэра и правительства города, на юге Москвы в районах Орехово-Борисово Северное и Южное, где проживает порядка 275 тысяч человек, планируется привести в порядок сразу несколько улиц, включая Шипиловский проезд, Борисовский проезд, Елецкую улицу, Тамбовскую улицу, Гурьевский проезд, а также вход в Царицынский парк.
Одним из ключевых объектов благоустройства в Орехово-Борисово станет улица Генерала Белова - крупная местная магистраль протяженностью 2,6 километра. Работы по комплексному благоустройству улицы Генерала Белова включают: ремонт 67,3 тысячи квадратных метров проезжей части и 31,1 тысячи квадратных метров пешеходных тротуаров; устройство 60,9 тысячи квадратных метров газонов; замену 75 опор наружного освещения и 110 светильников в существующих опорах наружного освещения на современные энергосберегающие светодиодные, перечислили в пресс-службе.
"В 2024 году правительство Москвы планирует благоустроить свыше 2,5 тысяч объектов, включая 20 крупных общественных пространств в центре и административных округах: Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжёвским переулками, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов; два участка "Парка Яуза" - вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы (2-й этап)", - напомнили в пресс-службе.
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