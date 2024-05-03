https://ria.ru/20240503/blagodatnyy-1943675468.html

Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем

Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем - РИА Новости, 03.05.2024

Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла на Святую землю для получения Благодатного огня, в пятницу накануне его схождения она проведет встречи в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:36

2024-05-03T13:36

2024-05-03T13:36

религия

иерусалим

израиль

фонд андрея первозванного

религия

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла на Святую землю для получения Благодатного огня, в пятницу накануне его схождения она проведет встречи в Русской духовной миссии, а также с Армянским патриархом Иерусалима Нурханом Манугяном и патриархом Иерусалимским Феофилом, сообщили журналистам в пресс-службе фонда."Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль. 3 мая предстоят встречи в Русской духовной миссии, а также с Армянским патриархом Иерусалима Нурханом Манугяном, патриархом Иерусалимским Феофилом. 4 мая делегация фонда примет участие в литании Благодатного огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме и доставит Благодатный огонь в Москву", – рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html

иерусалим

израиль

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Никита Бизин

иерусалим, израиль, фонд андрея первозванного, религия