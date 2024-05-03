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Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем - РИА Новости, 03.05.2024
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Религия
 
13:36 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/blagodatnyy-1943675468.html
Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем
Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем - РИА Новости, 03.05.2024
Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла на Святую землю для получения Благодатного огня, в пятницу накануне его схождения она проведет встречи в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:36
2024-05-03T13:36
религия
иерусалим
израиль
фонд андрея первозванного
религия
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла на Святую землю для получения Благодатного огня, в пятницу накануне его схождения она проведет встречи в Русской духовной миссии, а также с Армянским патриархом Иерусалима Нурханом Манугяном и патриархом Иерусалимским Феофилом, сообщили журналистам в пресс-службе фонда."Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль. 3 мая предстоят встречи в Русской духовной миссии, а также с Армянским патриархом Иерусалима Нурханом Манугяном, патриархом Иерусалимским Феофилом. 4 мая делегация фонда примет участие в литании Благодатного огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме и доставит Благодатный огонь в Москву", – рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html
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иерусалим, израиль, фонд андрея первозванного, религия
Религия, Иерусалим, Израиль, Фонд Андрея Первозванного, Религия
Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем

Делегация ФАП прибыла на Святую землю за Благодатным огнем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча Благодатного огня в аэропорту Внуково
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла на Святую землю для получения Благодатного огня, в пятницу накануне его схождения она проведет встречи в Русской духовной миссии, а также с Армянским патриархом Иерусалима Нурханом Манугяном и патриархом Иерусалимским Феофилом, сообщили журналистам в пресс-службе фонда.
"Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль. 3 мая предстоят встречи в Русской духовной миссии, а также с Армянским патриархом Иерусалима Нурханом Манугяном, патриархом Иерусалимским Феофилом. 4 мая делегация фонда примет участие в литании Благодатного огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме и доставит Благодатный огонь в Москву", – рассказали в пресс-службе.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Благодатный огонь доставят в Москву в субботу
Вчера, 12:11
 
РелигияИерусалимИзраильФонд Андрея ПервозванногоРелигия
 
 
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