https://ria.ru/20240503/bespilotniki-1943606315.html

Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024

Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили "опорник" ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:32

2024-05-03T07:32

2024-05-03T07:44

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили "опорник" ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Кобра". Разведчики с помощью БПЛА обнаружили передвижение ВСУ на опорном пункте в лесопосадке, было принято решение отработать FPV-дроном, за работой в Харьковской области наблюдал корреспондент РИА Новости. "Было обнаружено скопление противника. Цель была поражена, сейчас - на данный момент - с места работы (противник - ред.) скрывается", - сказал "Кобра". Собеседник агентства отметил, что противник хорошо оценивает работу подразделения, пытается поймать российских операторов БПЛА, применяя артиллерию, но все безуспешно, так как постоянно меняются места взлетов российских дронов-камикадзе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html

https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html

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