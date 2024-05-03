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Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 03.05.2024 (обновлено: 07:44 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/bespilotniki-1943606315.html
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили "опорник" ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:32
2024-05-03T07:44
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили "опорник" ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Кобра". Разведчики с помощью БПЛА обнаружили передвижение ВСУ на опорном пункте в лесопосадке, было принято решение отработать FPV-дроном, за работой в Харьковской области наблюдал корреспондент РИА Новости. "Было обнаружено скопление противника. Цель была поражена, сейчас - на данный момент - с места работы (противник - ред.) скрывается", - сказал "Кобра". Собеседник агентства отметил, что противник хорошо оценивает работу подразделения, пытается поймать российских операторов БПЛА, применяя артиллерию, но все безуспешно, так как постоянно меняются места взлетов российских дронов-камикадзе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Боец: операторы БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили "опорник" ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Кобра".
Разведчики с помощью БПЛА обнаружили передвижение ВСУ на опорном пункте в лесопосадке, было принято решение отработать FPV-дроном, за работой в Харьковской области наблюдал корреспондент РИА Новости.
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"Было обнаружено скопление противника. Цель была поражена, сейчас - на данный момент - с места работы (противник - ред.) скрывается", - сказал "Кобра".
Собеседник агентства отметил, что противник хорошо оценивает работу подразделения, пытается поймать российских операторов БПЛА, применяя артиллерию, но все безуспешно, так как постоянно меняются места взлетов российских дронов-камикадзе.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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