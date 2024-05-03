https://ria.ru/20240503/bespilotniki-1943606315.html
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили "опорник" ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:32
2024-05-03T07:32
2024-05-03T07:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили "опорник" ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Кобра". Разведчики с помощью БПЛА обнаружили передвижение ВСУ на опорном пункте в лесопосадке, было принято решение отработать FPV-дроном, за работой в Харьковской области наблюдал корреспондент РИА Новости. "Было обнаружено скопление противника. Цель была поражена, сейчас - на данный момент - с места работы (противник - ред.) скрывается", - сказал "Кобра". Собеседник агентства отметил, что противник хорошо оценивает работу подразделения, пытается поймать российских операторов БПЛА, применяя артиллерию, но все безуспешно, так как постоянно меняются места взлетов российских дронов-камикадзе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html
https://ria.ru/20240503/proryv-1943598044.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Боец: операторы БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили "опорник" ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Кобра".
Разведчики с помощью БПЛА обнаружили передвижение ВСУ на опорном пункте в лесопосадке, было принято решение отработать FPV-дроном, за работой в Харьковской области наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Было обнаружено скопление противника. Цель была поражена, сейчас - на данный момент - с места работы (противник - ред.) скрывается", - сказал "Кобра".
Собеседник агентства отметил, что противник хорошо оценивает работу подразделения, пытается поймать российских операторов БПЛА, применяя артиллерию, но все безуспешно, так как постоянно меняются места взлетов российских дронов-камикадзе.
Россия
с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине
. По словам президента РФ Владимира Путина
, конечная цель операции - освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.