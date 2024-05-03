https://ria.ru/20240503/belgorod-1943671636.html

В Белгороде будут судить подростков, напавших на прохожих

В Белгороде будут судить подростков, напавших на прохожих - РИА Новости, 03.05.2024

В Белгороде будут судить подростков, напавших на прохожих

Шестеро подростков из банды, которая нападала на прохожих в Белгороде, предстанут перед судом, им предъявлены обвинения в покушении на убийство, разжигании... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:20

2024-05-03T13:20

2024-05-03T13:21

происшествия

белгород

россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Шестеро подростков из банды, которая нападала на прохожих в Белгороде, предстанут перед судом, им предъявлены обвинения в покушении на убийство, разжигании национальной вражды, хулиганстве и краже, сообщили в СУСК РФ по Белгородской области. "Завершено расследование уголовных дел в отношении шести жителей региона, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия каждого в покушении на убийство из хулиганских побуждений, возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, хулиганских действиях, в том числе групповых, совершенных с применением насилия, и краже… Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 8 января 2024 года 17-летний и 19-летний обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения избили двух незнакомых им местных жителей. Кроме того, во время нападения несовершеннолетний избивал одного из потерпевших металлическим корпусом телефона и выкрикивал националистические оскорбления. В декабре 2023 года другой 17-летний обвиняемый и 18-летний соучастник на парковке в торговом центре Белгорода избили прохожего. В этом же месяце 24-летний обвиняемый избил иностранного студента, а также совершил кражу из гаража. Еще один 18-летний обвиняемый в октябре 2023 года спровоцировал конфликт и избил двух молодых людей возле магазина.

https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922202234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, белгородская область