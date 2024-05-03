В Белгороде будут судить подростков, напавших на прохожих
Шестеро подростков, напавших на прохожих в Белгороде, предстанут перед судом
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Шестеро подростков из банды, которая нападала на прохожих в Белгороде, предстанут перед судом, им предъявлены обвинения в покушении на убийство, разжигании национальной вражды, хулиганстве и краже, сообщили в СУСК РФ по Белгородской области.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении шести жителей региона, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия каждого в покушении на убийство из хулиганских побуждений, возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, хулиганских действиях, в том числе групповых, совершенных с применением насилия, и краже… Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 8 января 2024 года 17-летний и 19-летний обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения избили двух незнакомых им местных жителей. Кроме того, во время нападения несовершеннолетний избивал одного из потерпевших металлическим корпусом телефона и выкрикивал националистические оскорбления. В декабре 2023 года другой 17-летний обвиняемый и 18-летний соучастник на парковке в торговом центре Белгорода избили прохожего. В этом же месяце 24-летний обвиняемый избил иностранного студента, а также совершил кражу из гаража. Еще один 18-летний обвиняемый в октябре 2023 года спровоцировал конфликт и избил двух молодых людей возле магазина.