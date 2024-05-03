https://ria.ru/20240503/bayden-1943659444.html

В конгрессе США назвали внешнюю политику Байдена цирком

В конгрессе США назвали внешнюю политику Байдена цирком - РИА Новости, 03.05.2024

В конгрессе США назвали внешнюю политику Байдена цирком

Внешняя политика президента США Джо Байдена, в рамках которой американский президент допускает резкую критику своих "союзников" - "полнейший цирк", заявил... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:40

2024-05-03T12:40

2024-05-03T12:40

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джо байден

конгресс сша

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена, в рамках которой американский президент допускает резкую критику своих "союзников" - "полнейший цирк", заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, комментируя недавние высказывания американского лидера о "ксенофобии" Японии и Индии. Ранее Байден в ходе своего предвыборного выступления заявил, что проблемы в экономике России, Китая, Японии и Индии связаны с "ксенофобией". Он также отметил, что "мигранты делают" США "сильнее". "Байден оскорбляет двух наших самых важных союзников по противодействию Китаю просто потому, что они не верят в (политику) открытых границ... Внешняя политика этого товарища - полнейший цирк", - написал Вэнс на своей странице в социальной сети X. Ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена, заявил, что слова президента США о "ксенофобии" в России отражают реальность с точностью до наоборот. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, конгресс сша