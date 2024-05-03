https://ria.ru/20240503/bayden-1943659444.html
В конгрессе США назвали внешнюю политику Байдена цирком
В конгрессе США назвали внешнюю политику Байдена цирком - РИА Новости, 03.05.2024
В конгрессе США назвали внешнюю политику Байдена цирком
Внешняя политика президента США Джо Байдена, в рамках которой американский президент допускает резкую критику своих "союзников" - "полнейший цирк", заявил... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:40
2024-05-03T12:40
2024-05-03T12:40
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена, в рамках которой американский президент допускает резкую критику своих "союзников" - "полнейший цирк", заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, комментируя недавние высказывания американского лидера о "ксенофобии" Японии и Индии. Ранее Байден в ходе своего предвыборного выступления заявил, что проблемы в экономике России, Китая, Японии и Индии связаны с "ксенофобией". Он также отметил, что "мигранты делают" США "сильнее". "Байден оскорбляет двух наших самых важных союзников по противодействию Китаю просто потому, что они не верят в (политику) открытых границ... Внешняя политика этого товарища - полнейший цирк", - написал Вэнс на своей странице в социальной сети X. Ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена, заявил, что слова президента США о "ксенофобии" в России отражают реальность с точностью до наоборот. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США
В конгрессе США назвали внешнюю политику Байдена цирком
Американский сенатор Вэнс назвал внешнюю политику Байдена "полнейшим цирком"
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена, в рамках которой американский президент допускает резкую критику своих "союзников" - "полнейший цирк", заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, комментируя недавние высказывания американского лидера о "ксенофобии" Японии и Индии.
Ранее Байден в ходе своего предвыборного выступления заявил, что проблемы в экономике России
, Китая
, Японии и Индии связаны с "ксенофобией". Он также отметил, что "мигранты делают" США "сильнее".
"Байден оскорбляет двух наших самых важных союзников по противодействию Китаю просто потому, что они не верят в (политику) открытых границ... Внешняя политика этого товарища - полнейший цирк", - написал Вэнс на своей странице в социальной сети X.
Ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя высказывания Байдена, заявил, что слова президента США о "ксенофобии" в России отражают реальность с точностью до наоборот.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.