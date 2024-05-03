https://ria.ru/20240503/azarov-1943622039.html

Азаров назвал Украину бандитской группировкой

Азаров назвал Украину бандитской группировкой - РИА Новости, 03.05.2024

Азаров назвал Украину бандитской группировкой

Нынешняя Украина представляет собой "бандитскую группировку", и она исчезнет как государство, если не накажет виновных в госперевороте, считает бывший премьер... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:45

2024-05-03T09:45

2024-05-03T10:37

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Нынешняя Украина представляет собой "бандитскую группировку", и она исчезнет как государство, если не накажет виновных в госперевороте, считает бывший премьер Николая Азаров в своем Telegram-канале. "Если Украина не восстановит правосудие и не накажет виновных в том, что произошел государственный переворот, потом были незаконные военные действия совершены, то Украина никогда не вернется к нормальному образу жизни. Она исчезнет как государство. Зачем нужно такое государство, в котором нарушаются все основные права человека?" - написал Азаров. По его мнению, будущего у Украины "с такими правящими деятелями" нет. Он отметил, что в стране сейчас "театр полного абсурда", когда Владимир Зеленский может подписывать какие угодно документы. "Но когда наконец эта шайка уйдет от власти и придет нормальное правительство, оно должно будет принять одно единственное решение – все акты, принятые после государственного переворота, признать юридически ничтожными и отменить", - добавил Азаров. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240502/odessa-1943470466.html

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923350545.html

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в мире, украина, сша, киев, николай азаров (политик), владимир зеленский, виктор янукович, оон