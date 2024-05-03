Азаров назвал Украину бандитской группировкой
Экс-премьер Азаров: Украина исчезнет, если не накажет виновных в госперевороте
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Нынешняя Украина представляет собой "бандитскую группировку", и она исчезнет как государство, если не накажет виновных в госперевороте, считает бывший премьер Николая Азаров в своем Telegram-канале.
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"Если Украина не восстановит правосудие и не накажет виновных в том, что произошел государственный переворот, потом были незаконные военные действия совершены, то Украина никогда не вернется к нормальному образу жизни. Она исчезнет как государство. Зачем нужно такое государство, в котором нарушаются все основные права человека?" - написал Азаров.
По его мнению, будущего у Украины "с такими правящими деятелями" нет. Он отметил, что в стране сейчас "театр полного абсурда", когда Владимир Зеленский может подписывать какие угодно документы. "Но когда наконец эта шайка уйдет от власти и придет нормальное правительство, оно должно будет принять одно единственное решение – все акты, принятые после государственного переворота, признать юридически ничтожными и отменить", - добавил Азаров.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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