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Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 03.05.2024
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05:07 03.05.2024 (обновлено: 07:13 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/artilleriya-1943600223.html
Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре
Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 03.05.2024
Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре
Артиллеристы-десантники уничтожили бронеавтомобиль противника в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T05:07
2024-05-03T07:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили бронеавтомобиль противника в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что основными целями артиллеристов-десантников на данном участке фронта являются бронетехника, орудия, склады боеприпасов, укрепленные позиции ВСУ в городе. "В ходе боевой работы уничтожен бронеавтомобиль ВСУ, а также до отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре

МО: артиллеристы-десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили бронеавтомобиль противника в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР", - сообщили в МО РФ.
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Сообщается, что основными целями артиллеристов-десантников на данном участке фронта являются бронетехника, орудия, склады боеприпасов, укрепленные позиции ВСУ в городе.
"В ходе боевой работы уничтожен бронеавтомобиль ВСУ, а также до отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях", - дополнили в МО РФ.
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