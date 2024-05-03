https://ria.ru/20240503/artilleriya-1943600223.html

Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре

Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 03.05.2024

Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре

Артиллеристы-десантники уничтожили бронеавтомобиль противника в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T05:07

2024-05-03T05:07

2024-05-03T07:13

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили бронеавтомобиль противника в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что основными целями артиллеристов-десантников на данном участке фронта являются бронетехника, орудия, склады боеприпасов, укрепленные позиции ВСУ в городе. "В ходе боевой работы уничтожен бронеавтомобиль ВСУ, а также до отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html

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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф