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Индонезия и Саудовская Аравия просят ЕС не изымать активы России, пишут СМИ
Индонезия и Саудовская Аравия просят ЕС не изымать активы России, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
Индонезия и Саудовская Аравия просят ЕС не изымать активы России, пишут СМИ
Ряд мировых держав, такие как Индонезия и Саудовская Аравия, пытаются убедить страны ЕС отказаться от конфискации активов РФ, так как боятся за будущее своих... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:29
2024-05-03T09:29
2024-05-03T09:43
индонезия
саудовская аравия
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евросоюз
большая двадцатка
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ряд мировых держав, такие как Индонезия и Саудовская Аравия, пытаются убедить страны ЕС отказаться от конфискации активов РФ, так как боятся за будущее своих активов на Западе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "Страны, такие как Индонезия и Саудовская Аравия, лоббируют столицы ЕС, чтобы не конфисковывали активы (РФ - ред.), опасаясь за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе", - пишет издание. "Они очень беспокоятся", - заявил неназванный европейский чиновник, добавив, что главную обеспокоенность у таких стран вызывает вопрос о том, "находятся ли их собственные деньги в безопасности". Как отмечает издание, на недавней встрече министров финансов стран G20 в Бразилии делегаты были охвачены "глубоким чувством беспокойства" по поводу насущного вопроса - потенциальной конфискации замороженных на Западе российских активов или их использования. Сообщается, что министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан и его коллега из Индонезии Муляни Индравати были среди тех, кто был особенно встревожен этой идеей. Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.
https://ria.ru/20240128/preduprezhdenie-1923932382.html
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индонезия, саудовская аравия, россия, евросоюз, большая двадцатка, санкции в отношении россии, в мире
Индонезия, Саудовская Аравия, Россия, Евросоюз, Большая двадцатка, Санкции в отношении России, В мире
Индонезия и Саудовская Аравия просят ЕС не изымать активы России, пишут СМИ
FT: Джакарта и Эр-Рияд боятся за резервы из-за ситуации с российскими активами