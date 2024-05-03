https://ria.ru/20240503/aferisty-1943670497.html

В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса

В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса - РИА Новости, 03.05.2024

В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса

Троих участников псевдомодельного бизнеса, разводивших своих клиентов на деньги, задержали в Москве и Подмосковье, возбуждено 19 уголовных дел, сообщила... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:16

2024-05-03T13:16

2024-05-03T13:38

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

ирина волк

мошенничество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Троих участников псевдомодельного бизнеса, разводивших своих клиентов на деньги, задержали в Москве и Подмосковье, возбуждено 19 уголовных дел, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои московские коллеги рассказали о задержании троих жителей Московского региона, которые подозреваются в совершении многоэпизодного мошенничества... Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство в качестве актеров массовых сцен", - написала Волк. По ее словам, заинтересовавшимся устраивали собеседование, во время которого делали комплименты их внешности, затем предлагали стать моделями. "С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение к нему... Это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей... Полицейские задержали подозреваемых на территории Москвы и Московской области", - добавила Волк. Она уточнила, что в ходе обысков по адресам проживания и в офисах у фигурантов изъяты документы о деятельности агентства, печати, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. "Возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.), которые в настоящее время соединены в одно производство", - заключила Волк. Фигурантам предъявлено обвинение, в отношении них избраны различные меры пресечения.

https://ria.ru/20240426/veterany-1942432763.html

https://ria.ru/20240422/moshenniki-1941473728.html

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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, мошенничество