https://ria.ru/20240503/aferisty-1943670497.html
В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса
В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса
Троих участников псевдомодельного бизнеса, разводивших своих клиентов на деньги, задержали в Москве и Подмосковье, возбуждено 19 уголовных дел, сообщила... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:16
2024-05-03T13:16
2024-05-03T13:38
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
мошенничество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Троих участников псевдомодельного бизнеса, разводивших своих клиентов на деньги, задержали в Москве и Подмосковье, возбуждено 19 уголовных дел, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои московские коллеги рассказали о задержании троих жителей Московского региона, которые подозреваются в совершении многоэпизодного мошенничества... Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство в качестве актеров массовых сцен", - написала Волк. По ее словам, заинтересовавшимся устраивали собеседование, во время которого делали комплименты их внешности, затем предлагали стать моделями. "С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение к нему... Это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей... Полицейские задержали подозреваемых на территории Москвы и Московской области", - добавила Волк. Она уточнила, что в ходе обысков по адресам проживания и в офисах у фигурантов изъяты документы о деятельности агентства, печати, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. "Возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.), которые в настоящее время соединены в одно производство", - заключила Волк. Фигурантам предъявлено обвинение, в отношении них избраны различные меры пресечения.
https://ria.ru/20240426/veterany-1942432763.html
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, мошенничество
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Мошенничество
В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса
В Москве и Подмосковье задержали троих участников псевдомодельного бизнеса
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Троих участников псевдомодельного бизнеса, разводивших своих клиентов на деньги, задержали в Москве и Подмосковье, возбуждено 19 уголовных дел, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале
.
"Мои московские коллеги рассказали о задержании троих жителей Московского региона, которые подозреваются в совершении многоэпизодного мошенничества... Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство в качестве актеров массовых сцен", - написала Волк.
По ее словам, заинтересовавшимся устраивали собеседование, во время которого делали комплименты их внешности, затем предлагали стать моделями.
"С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение к нему... Это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей... Полицейские задержали подозреваемых на территории Москвы и Московской области", - добавила Волк.
Она уточнила, что в ходе обысков по адресам проживания и в офисах у фигурантов изъяты документы о деятельности агентства, печати, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
"Возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.), которые в настоящее время соединены в одно производство", - заключила Волк.
Фигурантам предъявлено обвинение, в отношении них избраны различные меры пресечения.