В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики
Холдинг "Афанасий" назвал приход силовиков хорошим знаком для имиджа компании
© Фото : Холдинг "Афанасий"Сотрудники правоохранительных органов на территории предприятия холдинга "Афанасий" в Тверской области
© Фото : Холдинг "Афанасий"
Сотрудники правоохранительных органов на территории предприятия холдинга "Афанасий" в Тверской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. В Тверской области в холдинг "Афанасий" пришли силовики, написала компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Это хороший знак для нашего имиджа. Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете. Значит, мы хорошо работаем", — отметили в организации.
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Холдинг "Афанасий" опубликовал в соцсети три фотографии с силовиками в камуфляже на улице и в коридорах здания. В компании написали, что предприятию "показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ".
В организации также добавили, что ежегодно платят "в казну" два миллиарда рублей.
Издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом оперативных мероприятий, сегодня сообщило, что на пивоваренный завод "Афанасий" в Тверской области пришли силовики. РИА Новости такими сведениями не располагает.
Как указано на странице холдинга в соцсети "ВКонтакте", "Афанасий" изначально был создан как пивоваренный завод, а сегодня это крупный мультипродуктовый холдинг, который выпускает также молочную, рыбную, мясную продукцию и снеки.
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