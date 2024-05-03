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В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики - РИА Новости, 03.05.2024
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16:21 03.05.2024 (обновлено: 16:53 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/afanasiy-1943721506.html
В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики
В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики - РИА Новости, 03.05.2024
В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики
В Тверской области в холдинг "Афанасий" пришли силовики, написала компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 03.05.2024
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
тверская область
происшествия
экономика
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РЯЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. В Тверской области в холдинг "Афанасий" пришли силовики, написала компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте". &quot;Это хороший знак для нашего имиджа. Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете. Значит, мы хорошо работаем&quot;, — отметили в организации.Холдинг "Афанасий" опубликовал в соцсети три фотографии с силовиками в камуфляже на улице и в коридорах здания. В компании написали, что предприятию "показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ". В организации также добавили, что ежегодно платят "в казну" два миллиарда рублей. Издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом оперативных мероприятий, сегодня сообщило, что на пивоваренный завод "Афанасий" в Тверской области пришли силовики. РИА Новости такими сведениями не располагает. Как указано на странице холдинга в соцсети "ВКонтакте", "Афанасий" изначально был создан как пивоваренный завод, а сегодня это крупный мультипродуктовый холдинг, который выпускает также молочную, рыбную, мясную продукцию и снеки.
https://ria.ru/20240427/evtukhov-1942670139.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, тверская область, происшествия, экономика
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Тверская область, Происшествия, Экономика
В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики

Холдинг "Афанасий" назвал приход силовиков хорошим знаком для имиджа компании

© Фото : Холдинг "Афанасий"Сотрудники правоохранительных органов на территории предприятия холдинга "Афанасий" в Тверской области
Сотрудники правоохранительных органов на территории предприятия холдинга Афанасий в Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Холдинг "Афанасий"
Сотрудники правоохранительных органов на территории предприятия холдинга "Афанасий" в Тверской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. В Тверской области в холдинг "Афанасий" пришли силовики, написала компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«

"Это хороший знак для нашего имиджа. Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете. Значит, мы хорошо работаем", — отметили в организации.

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Холдинг "Афанасий" опубликовал в соцсети три фотографии с силовиками в камуфляже на улице и в коридорах здания. В компании написали, что предприятию "показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ".
В организации также добавили, что ежегодно платят "в казну" два миллиарда рублей.
Издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом оперативных мероприятий, сегодня сообщило, что на пивоваренный завод "Афанасий" в Тверской области пришли силовики. РИА Новости такими сведениями не располагает.
Как указано на странице холдинга в соцсети "ВКонтакте", "Афанасий" изначально был создан как пивоваренный завод, а сегодня это крупный мультипродуктовый холдинг, который выпускает также молочную, рыбную, мясную продукцию и снеки.
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