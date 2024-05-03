https://ria.ru/20240503/afanasiy-1943721506.html

В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики

В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики - РИА Новости, 03.05.2024

В тверской холдинг "Афанасий" пришли силовики

В Тверской области в холдинг "Афанасий" пришли силовики, написала компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:21

2024-05-03T16:21

2024-05-03T16:53

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РЯЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. В Тверской области в холдинг "Афанасий" пришли силовики, написала компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Это хороший знак для нашего имиджа. Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете. Значит, мы хорошо работаем", — отметили в организации.Холдинг "Афанасий" опубликовал в соцсети три фотографии с силовиками в камуфляже на улице и в коридорах здания. В компании написали, что предприятию "показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ". В организации также добавили, что ежегодно платят "в казну" два миллиарда рублей. Издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом оперативных мероприятий, сегодня сообщило, что на пивоваренный завод "Афанасий" в Тверской области пришли силовики. РИА Новости такими сведениями не располагает. Как указано на странице холдинга в соцсети "ВКонтакте", "Афанасий" изначально был создан как пивоваренный завод, а сегодня это крупный мультипродуктовый холдинг, который выпускает также молочную, рыбную, мясную продукцию и снеки.

https://ria.ru/20240427/evtukhov-1942670139.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, тверская область, происшествия, экономика