Рейтинг@Mail.ru
"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html
"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией
"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией - РИА Новости, 02.05.2024
"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией
Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о заключении мира с Россией. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:12
2024-05-02T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
владимир зеленский
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о заключении мира с Россией.На своей странице Зеленский написал, что Москву необходимо "заставить" заключить мир, а сделать это может только глобальная сила. По его мнению, с этой целью необходимо привлечь как можно больше стран к "саммиту мира" в Швейцарии."Россия пытается договориться с вами с 2022 года, какой же вы лжец, вы посылаете своих людей на смерть ни за что", — возмутился Alfredo Rivera."А вы сможете этот раз соблюсти мирное соглашение? Вы облажались в апреле 2022 года и привели к гибели своих людей", — написал Yes."Ты ошибся, проблема в тебе", — заявил whocares."Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что для достижения мира обе стороны должны быть частью сделки. Все остальное абсурдно", — отметил Alfa Tulipani."Мы все уже знаем, что Россия готова к миру в любой день, который вы выберете. Перестаньте выпрашивать деньги и ведите переговоры об урегулировании. Вам никогда не выиграть эту войну", — заметил The Conservative Libertarian.В четверг стало известно, что российскую делегацию не пригласили на мирную конференцию по Украину, которая должна пройти 15-16 июня 2024 года в Бюргенштоке. Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что нельзя серьезно чего-то ожидать от встречи без участия России.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943546701.html
https://ria.ru/20240502/kiev-1943525997.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html
украина
швейцария
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_c1d998f11f32dac877fd2b0c4d88a8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Россия, Москва

"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о заключении мира с Россией.
На своей странице Зеленский написал, что Москву необходимо "заставить" заключить мир, а сделать это может только глобальная сила. По его мнению, с этой целью необходимо привлечь как можно больше стран к "саммиту мира" в Швейцарии.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Уже к осени. На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР
Вчера, 18:28
"Россия пытается договориться с вами с 2022 года, какой же вы лжец, вы посылаете своих людей на смерть ни за что", — возмутился Alfredo Rivera.
"А вы сможете этот раз соблюсти мирное соглашение? Вы облажались в апреле 2022 года и привели к гибели своих людей", — написал Yes.
«
"Ты ошибся, проблема в тебе", — заявил whocares.
"Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что для достижения мира обе стороны должны быть частью сделки. Все остальное абсурдно", — отметил Alfa Tulipani.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте
Вчера, 16:59
"Мы все уже знаем, что Россия готова к миру в любой день, который вы выберете. Перестаньте выпрашивать деньги и ведите переговоры об урегулировании. Вам никогда не выиграть эту войну", — заметил The Conservative Libertarian.
В четверг стало известно, что российскую делегацию не пригласили на мирную конференцию по Украину, которая должна пройти 15-16 июня 2024 года в Бюргенштоке. Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что нельзя серьезно чего-то ожидать от встречи без участия России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Слишком поздно": в Германии назвали смертельную ошибку Украины
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала