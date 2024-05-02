https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html

"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией

"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией - РИА Новости, 02.05.2024

"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией

Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о заключении мира с Россией. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T23:12

2024-05-02T23:12

2024-05-02T23:12

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского после его слов о заключении мира с Россией.На своей странице Зеленский написал, что Москву необходимо "заставить" заключить мир, а сделать это может только глобальная сила. По его мнению, с этой целью необходимо привлечь как можно больше стран к "саммиту мира" в Швейцарии."Россия пытается договориться с вами с 2022 года, какой же вы лжец, вы посылаете своих людей на смерть ни за что", — возмутился Alfredo Rivera."А вы сможете этот раз соблюсти мирное соглашение? Вы облажались в апреле 2022 года и привели к гибели своих людей", — написал Yes."Ты ошибся, проблема в тебе", — заявил whocares."Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что для достижения мира обе стороны должны быть частью сделки. Все остальное абсурдно", — отметил Alfa Tulipani."Мы все уже знаем, что Россия готова к миру в любой день, который вы выберете. Перестаньте выпрашивать деньги и ведите переговоры об урегулировании. Вам никогда не выиграть эту войну", — заметил The Conservative Libertarian.В четверг стало известно, что российскую делегацию не пригласили на мирную конференцию по Украину, которая должна пройти 15-16 июня 2024 года в Бюргенштоке. Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что нельзя серьезно чего-то ожидать от встречи без участия России.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943546701.html

https://ria.ru/20240502/kiev-1943525997.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html

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