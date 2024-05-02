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В МИД Италии прошло заседание по ситуации с компаниями в России - РИА Новости, 02.05.2024
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17:25 02.05.2024 (обновлено: 18:06 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/zasedanie-1943532006.html
В МИД Италии прошло заседание по ситуации с компаниями в России
В МИД Италии прошло заседание по ситуации с компаниями в России - РИА Новости, 02.05.2024
В МИД Италии прошло заседание по ситуации с компаниями в России
Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни провел заседание рабочей группы для итальянских компаний в России после решения о передаче во временное... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:25
2024-05-02T18:06
экономика
италия
россия
москва
антонио таяни
джорджа мелони
газпром
siemens
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РИМ, 2 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни провел заседание рабочей группы для итальянских компаний в России после решения о передаче во временное управление структуры "Газпрома" российской "дочки" компании Ariston, говорится в сообщении МИД Италии. Во встрече приняли участие представители государственного торгового агентства Ice, объединения промышленников Confindustria, минфина и минпрома Италии, а также итальянских компаний, работающих на российском рынке. К мероприятию также подключились посольство Италии в Москве и руководители бизнес-ассоциаций страны в РФ. "Я хотел провести эту встречу, созванную после недавних мер, принятых российским правительством против некоторых иностранных компаний, в том числе Ariston Thermo Group - потому что правительство, которое всегда поддерживало компании за рубежом, твердо убеждено, что диалог с деловым миром и торговля ассоциаций имеет решающее значение на данном этапе для решения сложной ситуации в России", - приводятся в коммюнике слова Таяни. По его словам, к ситуации с Aristion проявила интерес премьер-министр Джорджа Мелони, а в работе занятые все профильные министерства. "Министр Таяни упомянул о мерах, которые в настоящее время изучаются, в первую очередь на европейском уровне, чтобы получить компенсацию для тех компаний, которые участвуют в мерах, аналогичных тем, которые затронули Ariston и другие европейские компании. Что касается замороженных российских средств, он подтвердил, что позиция итальянского правительства всегда основывалась на максимальном балансе с учетом интересов итальянского бизнеса", - сообщил МИД. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens. Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. После вызова в МИД Италии посла РФ в Риме Алексея Парамонова дипмиссия отметила, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды). Парамонов подчеркнул, что решения по передаче Ariston осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств. "Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html
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экономика, италия, россия, москва, антонио таяни, джорджа мелони, газпром, siemens
Экономика, Италия, Россия, Москва, Антонио Таяни, Джорджа Мелони, Газпром, Siemens
В МИД Италии прошло заседание по ситуации с компаниями в России

Глава МИД Италии Таяни провел заседание рабочей группы для компаний в России

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни провел заседание рабочей группы для итальянских компаний в России после решения о передаче во временное управление структуры "Газпрома" российской "дочки" компании Ariston, говорится в сообщении МИД Италии.
Во встрече приняли участие представители государственного торгового агентства Ice, объединения промышленников Confindustria, минфина и минпрома Италии, а также итальянских компаний, работающих на российском рынке. К мероприятию также подключились посольство Италии в Москве и руководители бизнес-ассоциаций страны в РФ.
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"Я хотел провести эту встречу, созванную после недавних мер, принятых российским правительством против некоторых иностранных компаний, в том числе Ariston Thermo Group - потому что правительство, которое всегда поддерживало компании за рубежом, твердо убеждено, что диалог с деловым миром и торговля ассоциаций имеет решающее значение на данном этапе для решения сложной ситуации в России", - приводятся в коммюнике слова Таяни.
По его словам, к ситуации с Aristion проявила интерес премьер-министр Джорджа Мелони, а в работе занятые все профильные министерства.
"Министр Таяни упомянул о мерах, которые в настоящее время изучаются, в первую очередь на европейском уровне, чтобы получить компенсацию для тех компаний, которые участвуют в мерах, аналогичных тем, которые затронули Ariston и другие европейские компании. Что касается замороженных российских средств, он подтвердил, что позиция итальянского правительства всегда основывалась на максимальном балансе с учетом интересов итальянского бизнеса", - сообщил МИД.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate.
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BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. После вызова в МИД Италии посла РФ в Риме Алексея Парамонова дипмиссия отметила, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды). Парамонов подчеркнул, что решения по передаче Ariston осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств.
"Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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ЭкономикаИталияРоссияМоскваАнтонио ТаяниДжорджа МелониГазпромSiemens
 
 
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