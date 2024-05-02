https://ria.ru/20240502/zakharova-1943381367.html

Захарова назвала создание виртуального консультанта МИД Украины позором

Захарова назвала создание виртуального консультанта МИД Украины позором - РИА Новости, 02.05.2024

Захарова назвала создание виртуального консультанта МИД Украины позором

Виртуальный консультант МИД Украины по консульским вопросам является позорным заигрыванием с расовой темой и отработкой грантов по продвижению либеральной... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T00:05

2024-05-02T00:05

2024-05-02T01:13

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Виртуальный консультант МИД Украины по консульским вопросам является позорным заигрыванием с расовой темой и отработкой грантов по продвижению либеральной "толерантности", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. МИД Украины сообщил в среду, что при помощи технологий искусственного интеллекта создан виртуальный консультант, который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам. Консультанта назвали "Виктория Ии", она создана на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась выступить в качестве прототипа, ее отсняли и оцифровали. "Использование же образа темнокожей девушки — позорное заигрывание с расовой темой", - написала Захарова. По ее мнению, подобные шаги являются отработкой грантов по продвижению либеральной "толерантности", а также попыткой "замазать неприглядную картину насквозь пронизавших современную Украину расистской и неонацистской идеологий". Дипломат указала, что в 2023 году представителем теробороны ВСУ был трансгендер Сара Эштон-Чирилло (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов), но, когда "грант закончился, и Чирилло закончилось вместе с ним". "Так что отработают грант, пропадет и эта находка киевского режима, сути которого это все не изменит, — ксенофобия, расизм, неонацизм останутся его идеологической основой", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943324783.html

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, вооруженные силы украины