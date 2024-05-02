https://ria.ru/20240502/zaderzhanie-1943394225.html

Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже

Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 02.05.2024

Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T05:15

2024-05-02T05:15

2024-05-02T05:42

украина

приморский край

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", — сказал собеседник агентства.По его информации, задержанный по заданию украинской военной разведки, "собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", при этом "полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации, в том числе при проведении акций прямого воздействия".Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанного отправили под стражу.

https://ria.ru/20240426/vymogatelstvo-1942544874.html

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украина, приморский край, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины