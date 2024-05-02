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Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 02.05.2024 (обновлено: 05:42 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/zaderzhanie-1943394225.html
Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже
Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 02.05.2024
Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:15
2024-05-02T05:42
украина
приморский край
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", — сказал собеседник агентства.По его информации, задержанный по заданию украинской военной разведки, "собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", при этом "полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации, в том числе при проведении акций прямого воздействия".Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанного отправили под стражу.
https://ria.ru/20240426/vymogatelstvo-1942544874.html
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украина, приморский край, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Украина, Приморский край, Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже

УФСБ: жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", — сказал собеседник агентства.
По его информации, задержанный по заданию украинской военной разведки, "собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", при этом "полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации, в том числе при проведении акций прямого воздействия".
Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанного отправили под стражу.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПриморский крайРоссияПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
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