В Якутске проведут парад в честь Дня Победы
Власти: парад 9 мая в Якутске пройдет в обычном формате, но без салюта
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкУчастники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Якутске
Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Якутске в традиционном формате, но праздничного салюта 9 мая не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
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"Комиссия была, акции "Бессмертный полк" в очном формате в Якутске не будет и праздничного салюта 9 мая тоже. Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в городе Якутске в традиционном формате. В военно-патриотическом параде примут участие якутский гарнизон, служащие правоохранительных органов, подразделений, воспитанники военно-патриотических клубов, Якутской кадетской школы, школьники города Якутска", - рассказали в пресс-службе.
Власти добавили, что на днях состоится совещание оргкомитета предстоящих мероприятий.
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