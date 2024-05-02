https://ria.ru/20240502/yakutsk-1943406495.html

В Якутске проведут парад в честь Дня Победы

В Якутске проведут парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2024

В Якутске проведут парад в честь Дня Победы

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Якутске в традиционном формате, но праздничного салюта 9 мая не будет, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:10

2024-05-02T09:10

2024-05-02T12:16

общество

якутск

день победы

парад победы в 2024 году

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ЯКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Якутске в традиционном формате, но праздничного салюта 9 мая не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. "Комиссия была, акции "Бессмертный полк" в очном формате в Якутске не будет и праздничного салюта 9 мая тоже. Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в городе Якутске в традиционном формате. В военно-патриотическом параде примут участие якутский гарнизон, служащие правоохранительных органов, подразделений, воспитанники военно-патриотических клубов, Якутской кадетской школы, школьники города Якутска", - рассказали в пресс-службе. Власти добавили, что на днях состоится совещание оргкомитета предстоящих мероприятий.

https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html

якутск

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общество, якутск, день победы, парад победы в 2024 году