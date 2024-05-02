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В Якутске проведут парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2024
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09:10 02.05.2024 (обновлено: 12:16 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/yakutsk-1943406495.html
В Якутске проведут парад в честь Дня Победы
В Якутске проведут парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2024
В Якутске проведут парад в честь Дня Победы
Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Якутске в традиционном формате, но праздничного салюта 9 мая не будет, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:10
2024-05-02T12:16
общество
якутск
день победы
парад победы в 2024 году
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ЯКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Якутске в традиционном формате, но праздничного салюта 9 мая не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. "Комиссия была, акции "Бессмертный полк" в очном формате в Якутске не будет и праздничного салюта 9 мая тоже. Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в городе Якутске в традиционном формате. В военно-патриотическом параде примут участие якутский гарнизон, служащие правоохранительных органов, подразделений, воспитанники военно-патриотических клубов, Якутской кадетской школы, школьники города Якутска", - рассказали в пресс-службе. Власти добавили, что на днях состоится совещание оргкомитета предстоящих мероприятий.
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общество, якутск, день победы, парад победы в 2024 году
Общество, Якутск, День Победы, Парад Победы в 2024 году
В Якутске проведут парад в честь Дня Победы

Власти: парад 9 мая в Якутске пройдет в обычном формате, но без салюта

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкУчастники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Якутске
Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Якутске - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Якутске в традиционном формате, но праздничного салюта 9 мая не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
«
"Комиссия была, акции "Бессмертный полк" в очном формате в Якутске не будет и праздничного салюта 9 мая тоже. Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в городе Якутске в традиционном формате. В военно-патриотическом параде примут участие якутский гарнизон, служащие правоохранительных органов, подразделений, воспитанники военно-патриотических клубов, Якутской кадетской школы, школьники города Якутска", - рассказали в пресс-службе.
Власти добавили, что на днях состоится совещание оргкомитета предстоящих мероприятий.
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