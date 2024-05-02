https://ria.ru/20240502/vzyatka-1943536203.html

Жителю Ингушетии дали уловный срок за попытку дать взятки полицейским

Жителю Ингушетии дали уловный срок за попытку дать взятки полицейским - РИА Новости, 02.05.2024

Жителю Ингушетии дали уловный срок за попытку дать взятки полицейским

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в попытке дать взятки двум сотрудникам... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:40

2024-05-02T17:40

2024-05-02T17:40

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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы условно местного жителя, которого обвиняли в попытке дать взятки двум сотрудникам полиции, информирует региональная прокуратура. Суд установил, что 3 декабря 2021 года житель селения Мужичи в здании МВД по Ингушетии предложил сотруднику одного из подразделений министерства взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию совершения им хищения денег при выполнении работ по газификации улиц. Полицейский отказался от денег и предупредил мужчину о противоправности его действий. "Несмотря на это, в тот же день мужчина предложил еще одному сотруднику подразделения взятку в размере 300 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу, до конца он не смог по не зависящим от него обстоятельствам вследствие того, что и второй сотрудник полиции отказался от ее получения и уведомил о произошедшем свое руководство", - говорится в сообщении. Суд признал 62-летнего подсудимого виновным по статье "Приготовление к совершению дачи взятки должностному лицу" УК РФ и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Помимо этого осужденный должен выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей, а также на 5 лет лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел наличие инвалидности у подсудимого.

https://ria.ru/20240429/sud-1943036660.html

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происшествия, россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы