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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 02.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:59
2024-05-02T20:59
2024-05-02T20:59
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Страна": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы