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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 02.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T20:59

2024-05-02T20:59

2024-05-02T20:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

херсон

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

херсонская область

россия

херсон

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херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины, происшествия