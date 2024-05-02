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Захарова прокомментировала выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР - РИА Новости, 02.05.2024
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20:09 02.05.2024 (обновлено: 20:20 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/vyvody-1943564884.html
Захарова прокомментировала выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР
Захарова прокомментировала выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР - РИА Новости, 02.05.2024
Захарова прокомментировала выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР
Выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР, сделанные во время поездки на Украину, основаны на сфабрикованных данных, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:09
2024-05-02T20:20
россия
украина
оон
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР, сделанные во время поездки на Украину, основаны на сфабрикованных данных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Мандат группы экспертов Комитета Совета Безопасности ООН 1718 по санкциям в отношении КНДР истек 30 апреля. При этом 28 марта Россия проголосовала против предложенного США проекта резолюции Совета Безопасности, предусматривавшего "техническое" продление мандата."Из полностью дискредитировавшей себя группы так называемых экспертов напоследок решили выжать максимум "полезного". Под занавес их работы в авральном режиме была организована поездка в Киев трех "специалистов" группы для изучения обломков ракеты, которая, по заверениям киевских властей, якобы упала в Харькове 2 января. А уже через несколько дней упомянутые специалисты подписали объемный доклад, в котором, собственно, никакой вдумчивой и беспристрастной работы не видно (в Киеве даже не было ни одного ооновского эксперта по ракетным технологиям), зато на все лады перепеваются заранее подготовленные украинской стороной и её западными кураторами нужные выводы. Как и следовало ожидать - антипхеньянские. Со специально выверенными намёками, задевающими Россию", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.Она отметила, что предсказуемым был и "немедленный "слив" доклада в западную прессу, рассчитанный на соответствующий публичный эффект"."Поездка экспертов была организована через три с лишним месяца после предполагаемого происшествия. Это время, по всей видимости, было использовано для того, чтобы сфабриковать документальную основу и составить текст с заранее предопределенными выводами, который потом "освятили" бы представители группы экспертов под видом независимого исследования по линии ООН", - добавила Захарова.По ее оценке, эта история, "бросающая тень на институт ооновской экспертизы, красноречиво подтвердила несамостоятельный и ангажированный характер санкционной команды по КНДР и, соответственно, правильность нашего решения положить конец ее деятельности"."Дальнейшие попытки возродить ее существование, чтобы всё было "как раньше", бессмысленны", - предупредила Захарова.Ранее агентство Рейтер опубликовало материал со ссылкой на "доклад", который трое экспертов якобы предоставили санкционному комитету Совета безопасности ООН. В нем, по данным агентства, сказано, что "обломки, собранные от ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, принадлежат ракете КНДР серии "Хвасон-11". Источник в ООН сообщил РИА Новости, что этот "доклад" фейковый, в ООН он представлен не был. Источник пояснил также, что на Украину по приглашению украинского постпредства при ООН поехали специалисты по финансовым санкциям, по геополитическим проблемам и по ядерной безопасности, при этом ни специалиста по ракетам, ни специалиста по обычным вооружениям в составе делегации не было.
https://ria.ru/20240330/un-1936859732.html
https://ria.ru/20240329/kndr-1936620859.html
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россия, украина, оон, в мире, мария захарова
Россия, Украина, ООН, В мире, Мария Захарова
Захарова прокомментировала выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР

Захарова: выводы в ООН по санкциям против КНДР основаны на сфабрикованных данных

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выводы экспертов ООН по санкциям против КНДР, сделанные во время поездки на Украину, основаны на сфабрикованных данных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мандат группы экспертов Комитета Совета Безопасности ООН 1718 по санкциям в отношении КНДР истек 30 апреля. При этом 28 марта Россия проголосовала против предложенного США проекта резолюции Совета Безопасности, предусматривавшего "техническое" продление мандата.
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"Из полностью дискредитировавшей себя группы так называемых экспертов напоследок решили выжать максимум "полезного". Под занавес их работы в авральном режиме была организована поездка в Киев трех "специалистов" группы для изучения обломков ракеты, которая, по заверениям киевских властей, якобы упала в Харькове 2 января. А уже через несколько дней упомянутые специалисты подписали объемный доклад, в котором, собственно, никакой вдумчивой и беспристрастной работы не видно (в Киеве даже не было ни одного ооновского эксперта по ракетным технологиям), зато на все лады перепеваются заранее подготовленные украинской стороной и её западными кураторами нужные выводы. Как и следовало ожидать - антипхеньянские. Со специально выверенными намёками, задевающими Россию", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.
Она отметила, что предсказуемым был и "немедленный "слив" доклада в западную прессу, рассчитанный на соответствующий публичный эффект".
"Поездка экспертов была организована через три с лишним месяца после предполагаемого происшествия. Это время, по всей видимости, было использовано для того, чтобы сфабриковать документальную основу и составить текст с заранее предопределенными выводами, который потом "освятили" бы представители группы экспертов под видом независимого исследования по линии ООН", - добавила Захарова.
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По ее оценке, эта история, "бросающая тень на институт ооновской экспертизы, красноречиво подтвердила несамостоятельный и ангажированный характер санкционной команды по КНДР и, соответственно, правильность нашего решения положить конец ее деятельности".
"Дальнейшие попытки возродить ее существование, чтобы всё было "как раньше", бессмысленны", - предупредила Захарова.
Ранее агентство Рейтер опубликовало материал со ссылкой на "доклад", который трое экспертов якобы предоставили санкционному комитету Совета безопасности ООН. В нем, по данным агентства, сказано, что "обломки, собранные от ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, принадлежат ракете КНДР серии "Хвасон-11". Источник в ООН сообщил РИА Новости, что этот "доклад" фейковый, в ООН он представлен не был. Источник пояснил также, что на Украину по приглашению украинского постпредства при ООН поехали специалисты по финансовым санкциям, по геополитическим проблемам и по ядерной безопасности, при этом ни специалиста по ракетам, ни специалиста по обычным вооружениям в составе делегации не было.
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