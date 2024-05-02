https://ria.ru/20240502/vystavka-1943522745.html

В Серпухове продлили выставку "Маковские. Константин и Владимир"

В Серпухове продлили выставку "Маковские. Константин и Владимир" - РИА Новости, 02.05.2024

В Серпухове продлили выставку "Маковские. Константин и Владимир"

Выставку "Маковские. Константин и Владимир" в Серпуховском историко-художественном музее продлили до 11 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:45

2024-05-02T16:45

2024-05-02T16:45

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Выставку "Маковские. Константин и Владимир" в Серпуховском историко-художественном музее продлили до 11 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Теперь жители и гости Серпуховского округа смогут дольше насладиться экспозицией, на которой представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени А.С. Пушкина и других, а также из частных коллекций. В ведомстве напомнили, что это первая экспозиция, развернутая в новом выставочном пространстве музея – бывшем "Каретном сарае" — объекте культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых. Его реставрация продолжалась с 2020 по 2023 год. Здание, которое в XIX веке использовалось как хозяйственная постройка, приобрело исторический облик, что вернуло усадьбе целостный вид. Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина (1839-1915) и Владимира (1846-1920). Экспозиция разделена на две части, представляющие линии каждого из братьев. В центральном зале выставки воссоздан образ "дома Маковских" и "чтения в близком кругу". Еще одно название выставки — "Живописное прочтение" дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками, которое нашло свое отражение в экспозиционном решении и литературных цитатах, сопровождающих произведения братьев. В рамках выставочного проекта проходят лекции, экскурсии, в том числе и кураторские, мастер-классы и беседы для школьников.

https://ria.ru/20240301/repin-1930169909.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, третьяковская галерея, русский музей, культура, новости культуры