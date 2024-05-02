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Более 500 тонн пасхальной выпечки изготовят компании Подмосковья - РИА Новости, 02.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:46 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/vypechka-1943522956.html
Более 500 тонн пасхальной выпечки изготовят компании Подмосковья
Более 500 тонн пасхальной выпечки изготовят компании Подмосковья - РИА Новости, 02.05.2024
Более 500 тонн пасхальной выпечки изготовят компании Подмосковья
Более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки планируют произвести подмосковные компании перед Пасхой в этом году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:46
2024-05-02T16:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
истра
пасха
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки планируют произвести подмосковные компании перед Пасхой в этом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на территории подмосковного региона работает более 6 тысяч продовольственных сетевых объектов торговли, где можно приобрести различные по форме, цене и оформлению куличи. Наибольшее количество точек продажи освещенных куличей расположено: в Красногорске (11), Истре (12), Серпухове (20), а также в Чехове (4).
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московская область (подмосковье), красногорск, истра, пасха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Истра, Пасха

Более 500 тонн пасхальной выпечки изготовят компании Подмосковья

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкВыпечка куличей к Пасхе
Выпечка куличей к Пасхе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Выпечка куличей к Пасхе
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки планируют произвести подмосковные компании перед Пасхой в этом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что на территории подмосковного региона работает более 6 тысяч продовольственных сетевых объектов торговли, где можно приобрести различные по форме, цене и оформлению куличи.
Наибольшее количество точек продажи освещенных куличей расположено: в Красногорске (11), Истре (12), Серпухове (20), а также в Чехове (4).
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