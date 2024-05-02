https://ria.ru/20240502/vypechka-1943522956.html

Более 500 тонн пасхальной выпечки изготовят компании Подмосковья

Более 500 тонн пасхальной выпечки изготовят компании Подмосковья - РИА Новости, 02.05.2024

Более 500 тонн пасхальной выпечки изготовят компании Подмосковья

Более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки планируют произвести подмосковные компании перед Пасхой в этом году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:46

2024-05-02T16:46

2024-05-02T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

истра

пасха

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки планируют произвести подмосковные компании перед Пасхой в этом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на территории подмосковного региона работает более 6 тысяч продовольственных сетевых объектов торговли, где можно приобрести различные по форме, цене и оформлению куличи. Наибольшее количество точек продажи освещенных куличей расположено: в Красногорске (11), Истре (12), Серпухове (20), а также в Чехове (4).

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

московская область (подмосковье)

красногорск

истра

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), красногорск, истра, пасха