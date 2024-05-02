https://ria.ru/20240502/vodosnabzhenie-1943523337.html

На сферу водоснабжения Ростовской области направят 4,2 миллиарда рублей

На сферу водоснабжения Ростовской области направят 4,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.05.2024

На сферу водоснабжения Ростовской области направят 4,2 миллиарда рублей

Порядка 4,2 миллиарда рублей направят на сферу водоснабжения Ростовской области в ближайшие три года, сообщил журналистам министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:48

2024-05-02T16:48

2024-05-02T16:48

ростовская область

жкх

ростовская область

новочеркасск

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая — РИА Новости. Порядка 4,2 миллиарда рублей направят на сферу водоснабжения Ростовской области в ближайшие три года, сообщил журналистам министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. "На период 2024-2026 годы на реализацию мероприятий водоснабжения предусмотрены 4,2 миллиарда рублей для 24 муниципальных образований", - сказал он. Министр уточнил, что в рамках государственной программы планируется построить и реконструировать порядка 24,5 километра сетей водоснабжения, построить пять артезианских скважин, капитально отремонтировать восемь артезианских скважин. Также планируется капитально отремонтировать порядка 27,1 километра водопроводных сетей, приобрести 71 водонапорную башню. Кроме того, по словам Сизикова, постановлением правительства Ростовской области утверждена региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы". Реализация программы будет осуществляться в 2025-2027 годах. На сегодняшний день уже выделены 1,9 миллиарда рублей заемного финансирования Фонда национального благосостояния для организаций мероприятий в Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Также для снижения износа объектов водоснабжения водоканалы области утвердили на текущий год производственные программы, в рамках которых планируется выполнить замену сетей водоснабжения и водоотведения. Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения предусмотрены в 11 муниципалитетах области, добавил министр.

https://ria.ru/20240405/remont-1938059468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, ростовская область, новочеркасск, ростов-на-дону