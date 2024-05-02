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В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей - РИА Новости, 02.05.2024
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11:54 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/voditel-1943435942.html
В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей
В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей
Сотрудники полиции задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:54
2024-05-02T11:54
происшествия
москва
некрасовка
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, 1 мая водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей на улице Маресьева в Москве", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что гражданин задержан, в отношении него составлен административный материал. Проводится дальнейшая проверка.
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происшествия, москва, некрасовка, россия
Происшествия, Москва, Некрасовка, Россия
В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей

Полиция задержала водителя, протаранившего пять автомобилей в Некрасовке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, 1 мая водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей на улице Маресьева в Москве", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что гражданин задержан, в отношении него составлен административный материал. Проводится дальнейшая проверка.
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