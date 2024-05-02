https://ria.ru/20240502/voditel-1943435942.html

В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей

В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей

Сотрудники полиции задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:54

2024-05-02T11:54

2024-05-02T11:54

происшествия

москва

некрасовка

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, 1 мая водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей на улице Маресьева в Москве", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что гражданин задержан, в отношении него составлен административный материал. Проводится дальнейшая проверка.

https://ria.ru/20240119/dtp-1922263397.html

москва

некрасовка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, некрасовка, россия