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В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей
В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей
Сотрудники полиции задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:54
2024-05-02T11:54
2024-05-02T11:54
происшествия
москва
некрасовка
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, 1 мая водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей на улице Маресьева в Москве", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что гражданин задержан, в отношении него составлен административный материал. Проводится дальнейшая проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, некрасовка, россия
Происшествия, Москва, Некрасовка, Россия
В Москве задержали водителя, протаранившего пять автомобилей
Полиция задержала водителя, протаранившего пять автомобилей в Некрасовке
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя, протаранившего пять автомобилей на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, 1 мая водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей на улице Маресьева в Москве", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что гражданин задержан, в отношении него составлен административный материал. Проводится дальнейшая проверка.