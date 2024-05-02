https://ria.ru/20240502/ukrainizatsiya-1943507574.html
В Киеве призвали перейти к "наступательной украинизации" страны
В Киеве призвали перейти к "наступательной украинизации" страны - РИА Новости, 02.05.2024
В Киеве призвали перейти к "наступательной украинизации" страны
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости переходить от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:49
2024-05-02T15:49
2024-05-02T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тарас креминь
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости переходить от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны. "По словам уполномоченного Украины по защите государственного языка, нужен переход от ласковой (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса языкового омбудсмена Украины. Как планируется это сделать, не уточняется. В пресс-службе омбудсмена отметили, что об этом Креминь заявил во время выступления на международной конференции "Языки и культура во время войны". Креминь 17 апреля заявил, что русский язык через три месяца должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, тарас креминь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тарас Креминь
В Киеве призвали перейти к "наступательной украинизации" страны
Языковой омбудсмен Креминь призвал перейти к наступательной украинизации страны
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости переходить от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны.
"По словам уполномоченного Украины по защите государственного языка, нужен переход от ласковой (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса языкового омбудсмена Украины.
Как планируется это сделать, не уточняется. В пресс-службе омбудсмена отметили, что об этом Креминь заявил во время выступления на международной конференции "Языки и культура во время войны". Креминь 17 апреля заявил, что русский язык через три месяца должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
и русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.