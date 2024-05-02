https://ria.ru/20240502/ukraina-1943544887.html

В Киеве пожаловались на "засилье русского языка" в городах

В Киеве пожаловались на "засилье русского языка" в городах - РИА Новости, 02.05.2024

В Киеве пожаловались на "засилье русского языка" в городах

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь пожаловался на "засилье русского языка" в городах и призвал бороться с русскоязычными вывесками и объявлениями, его... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:20

2024-05-02T18:20

2024-05-02T18:57

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь пожаловался на "засилье русского языка" в городах и призвал бороться с русскоязычными вывесками и объявлениями, его выступление транслировал медиа-центр страны — Укринформ."Просим органы местного самоуправления выйти к людям, пройтись по улицам и самим посмотреть на вывески и объявления. Засилью русского языка, которое мы видим на улицах многих наших городов, от Одессы до Харькова, нужно положить конец. Мы не можем рассчитывать только на силы тех, кто пишет нам обращения, мы не можем самостоятельно обойти каждую улицу, проулок и госучреждение", — посетовал он на брифинге.Креминь также призвал привести в соответствие со стандартами госязыка названия государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240502/ukrainizatsiya-1943507574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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