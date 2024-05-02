https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943509870.html

В Улан-Удэ убили мальчика и спрятали тело в стиральной машине

В Улан-Удэ убили мальчика и спрятали тело в стиральной машине - РИА Новости, 02.05.2024

В Улан-Удэ убили мальчика и спрятали тело в стиральной машине

Жителю Бурятии предъявлены обвинения в истязании и убийстве своего 4-летнего пасынка, тело которого он спрятал в стиральной машинке, сообщает региональное... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:55

2024-05-02T15:55

2024-05-02T15:55

происшествия

россия

улан-удэ

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 2 мая – РИА Новости. Жителю Бурятии предъявлены обвинения в истязании и убийстве своего 4-летнего пасынка, тело которого он спрятал в стиральной машинке, сообщает региональное следственное управление Следственного Комитета РФ. Четырехлетний мальчик пропал в Улан-Удэ 27 апреля из дома на улице Пристанской. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок бесследно исчез. Следователями было возбуждено уголовное дело. В результате поисков тело мальчика было обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки. По данным следствия, в день исчезновения мальчик находился дома с сожителем матери. "Мужчина за различные незначительные провинности в течение дня наносил ребенку удары, в том числе по голове. Мальчик потерял сознание и скончался. Злоумышленник спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже, после чего сложил одеяло в детской кроватке таким образом, что оно имитировало формы ребенка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит", - говорится с сообщении. В управлении отметили, что исчезновение сына мать обнаружила только поздно ночью. Начались поиски, к которым подключились правоохранительные органы и волонтеры. При помощи полиграфа удалось узнать, что сожитель матери знает, где находится ребенок. После этого был проведен дополнительный осмотр дома и надворных построек, в ходе которого было обнаружено тело убитого мальчика. Также выяснилось, что за последние несколько месяцев злоумышленник систематически избивал ребенка. "В настоящее время на основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего)", - добавили в ведомстве. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html

https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, улан-удэ, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)