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В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу - РИА Новости, 02.05.2024
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19:32 02.05.2024 (обновлено: 19:45 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/transport-1943557446.html
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу - РИА Новости, 02.05.2024
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:32
2024-05-02T19:45
севастополь
республика крым
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства.Ранее власти сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе."Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе", - говорится в сообщении.Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось вечером в четверг на 16 минут.
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севастополь, республика крым, безопасность, россия
Севастополь, Республика Крым, Безопасность, Россия
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу

Катера и паромы в Севастопольской бухте возобновили работу

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПаром в городе Севастополе
Паром в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Паром в городе Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства.
Ранее власти сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе", - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось вечером в четверг на 16 минут.
Пункта пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Крыму возобновили движение через пункт пропуска "Джанкой"
Вчера, 19:27
 
СевастопольРеспублика КрымБезопасностьРоссия
 
 
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