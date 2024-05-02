https://ria.ru/20240502/transport-1943557446.html
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу - РИА Новости, 02.05.2024
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:32
2024-05-02T19:32
2024-05-02T19:45
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства.Ранее власти сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе."Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе", - говорится в сообщении.Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось вечером в четверг на 16 минут.
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севастополь, республика крым, безопасность, россия
Севастополь, Республика Крым, Безопасность, Россия
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу
Катера и паромы в Севастопольской бухте возобновили работу