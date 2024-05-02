https://ria.ru/20240502/transport-1943557446.html

В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу

В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу - РИА Новости, 02.05.2024

В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:32

2024-05-02T19:32

2024-05-02T19:45

севастополь

республика крым

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства.Ранее власти сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе."Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе", - говорится в сообщении.Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось вечером в четверг на 16 минут.

https://ria.ru/20240502/propusk-1943556736.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, безопасность, россия