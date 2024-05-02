https://ria.ru/20240502/transport-1943555442.html
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение - РИА Новости, 02.05.2024
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение
Движение катеров и паромов в Севастополе приостановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта правительства. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:20
2024-05-02T19:20
2024-05-02T19:24
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе приостановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта правительства."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.Ранее было приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.
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севастополь, россия, безопасность, республика крым
Севастополь, Россия, Безопасность, Республика Крым
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение
Движение катеров и паромов в Севастополе приостановлено