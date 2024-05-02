https://ria.ru/20240502/transport-1943555442.html

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение - РИА Новости, 02.05.2024

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение

Движение катеров и паромов в Севастополе приостановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта правительства. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:20

2024-05-02T19:20

2024-05-02T19:24

севастополь

россия

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе приостановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта правительства."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.Ранее было приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20240501/sevastopol-1943287178.html

севастополь

россия

республика крым

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севастополь, россия, безопасность, республика крым