https://ria.ru/20240502/torgovlya-1943584917.html

Турция прекратила весь товарооборот с Израилем

Турция прекратила весь товарооборот с Израилем - РИА Новости, 02.05.2024

Турция прекратила весь товарооборот с Израилем

Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T23:08

2024-05-02T23:08

2024-05-02T23:58

турция

израиль

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анкара (провинция)

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СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с ИзраилемРанее Bloomberg сообщило, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, запретив экспорт и импорт с четверга. Министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе напомнило, что Турция ранее ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, но израильские власти продолжили боевые действия в секторе Газа."С учетом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров", — рассказали в ведомстве.Министерство подчеркнуло, что меры продолжат действовать, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу.Кроме того, ведомство заявило о намерении координировать усилия с министерством экономики Палестинской национальной администрации, чтобы решение минимально отразилось на жизни палестинцев.Глава МИД Израиля Исраэль Кац после сообщений о решении Анкары обвинил Турцию в нарушении действующих торговых договоров и заявил, что Израиль найдет альтернативу торговле с Турцией.В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Израилем.Как ранее сообщали в Министерстве торговли Турции, Анкара намерена ограничить экспорт 54 групп товаров. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о поставке топлива для израильских военных самолетов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.

https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

турция

израиль

анкара (провинция)

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турция, израиль, в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, хакан фидан