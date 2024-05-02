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Турция прекратила весь товарооборот с Израилем - РИА Новости, 02.05.2024
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23:08 02.05.2024 (обновлено: 23:58 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/torgovlya-1943584917.html
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем - РИА Новости, 02.05.2024
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем
Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:08
2024-05-02T23:58
турция
израиль
в мире
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с ИзраилемРанее Bloomberg сообщило, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, запретив экспорт и импорт с четверга. Министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе напомнило, что Турция ранее ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, но израильские власти продолжили боевые действия в секторе Газа."С учетом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров", — рассказали в ведомстве.Министерство подчеркнуло, что меры продолжат действовать, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу.Кроме того, ведомство заявило о намерении координировать усилия с министерством экономики Палестинской национальной администрации, чтобы решение минимально отразилось на жизни палестинцев.Глава МИД Израиля Исраэль Кац после сообщений о решении Анкары обвинил Турцию в нарушении действующих торговых договоров и заявил, что Израиль найдет альтернативу торговле с Турцией.В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Израилем.Как ранее сообщали в Министерстве торговли Турции, Анкара намерена ограничить экспорт 54 групп товаров. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о поставке топлива для израильских военных самолетов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.
https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
турция
израиль
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турция, израиль, в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
Турция, Израиль, В мире, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем

Минторг Турции подтвердил полное прекращение товарооборота с Израилем

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем
Ранее Bloomberg сообщило, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, запретив экспорт и импорт с четверга. Министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе напомнило, что Турция ранее ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, но израильские власти продолжили боевые действия в секторе Газа.
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"С учетом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров", — рассказали в ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что меры продолжат действовать, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу.
Кроме того, ведомство заявило о намерении координировать усилия с министерством экономики Палестинской национальной администрации, чтобы решение минимально отразилось на жизни палестинцев.
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Глава МИД Израиля Исраэль Кац после сообщений о решении Анкары обвинил Турцию в нарушении действующих торговых договоров и заявил, что Израиль найдет альтернативу торговле с Турцией.
В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Израилем.
Как ранее сообщали в Министерстве торговли Турции, Анкара намерена ограничить экспорт 54 групп товаров. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о поставке топлива для израильских военных самолетов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.
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