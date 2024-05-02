https://ria.ru/20240502/torgovlya-1943584917.html
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем - РИА Новости, 02.05.2024
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем
Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:08
2024-05-02T23:08
2024-05-02T23:58
турция
израиль
в мире
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с ИзраилемРанее Bloomberg сообщило, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, запретив экспорт и импорт с четверга. Министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе напомнило, что Турция ранее ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, но израильские власти продолжили боевые действия в секторе Газа."С учетом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров", — рассказали в ведомстве.Министерство подчеркнуло, что меры продолжат действовать, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу.Кроме того, ведомство заявило о намерении координировать усилия с министерством экономики Палестинской национальной администрации, чтобы решение минимально отразилось на жизни палестинцев.Глава МИД Израиля Исраэль Кац после сообщений о решении Анкары обвинил Турцию в нарушении действующих торговых договоров и заявил, что Израиль найдет альтернативу торговле с Турцией.В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Израилем.Как ранее сообщали в Министерстве торговли Турции, Анкара намерена ограничить экспорт 54 групп товаров. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о поставке топлива для израильских военных самолетов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.
https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
турция
израиль
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, израиль, в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
Турция, Израиль, В мире, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем
Минторг Турции подтвердил полное прекращение товарооборота с Израилем
СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости.
Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение
товарооборота с Израилем
Ранее Bloomberg сообщило, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, запретив экспорт и импорт с четверга. Министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе напомнило, что Турция ранее ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, но израильские власти продолжили боевые действия в секторе Газа.
"С учетом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров", — рассказали в ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что меры продолжат действовать, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу.
Кроме того, ведомство заявило о намерении координировать усилия с министерством экономики Палестинской национальной администрации, чтобы решение минимально отразилось на жизни палестинцев.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац
после сообщений о решении Анкары
обвинил Турцию в нарушении действующих торговых договоров и заявил, что Израиль найдет альтернативу торговле с Турцией.
В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Израилем.
Как ранее сообщали в Министерстве торговли Турции, Анкара намерена ограничить экспорт 54 групп товаров. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о поставке топлива для израильских военных самолетов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.