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Адвокат рассказал о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме - РИА Новости, 02.05.2024
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10:33 02.05.2024 (обновлено: 13:24 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/torden-1943419039.html
Адвокат рассказал о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме
Адвокат рассказал о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме - РИА Новости, 02.05.2024
Адвокат рассказал о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме
К Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине, применяют меры психологического воздействия, заявила РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:33
2024-05-02T13:24
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. К Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине, применяют меры психологического воздействия, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. &quot;К подзащитному применяются дополнительные меры психологического воздействия, например, такие как полный личный обыск до и после общения с защитниками и усиленная охрана во время допроса, что не применяется к остальным заключенным&quot;, — сказала она.По словам адвоката, оснований для возбуждения уголовного дела с точки зрения международного права не было. Возможность расследования этого дела в Финляндии находится под вопросом, потому что там нет судебной практики в отношении военных преступлений, пояснила Мальгина. "В отношении самого следствия могу сказать, что оно ведется в очень циничной манере. &lt;…&gt; Во всех других уголовных делах следователи в Финляндии все-таки задавали разносторонние вопросы, которые были направлены на выяснения обстоятельств дела, а не только на сбор информации для подтверждения виновности подозреваемого", — сказала адвокат. Тордена задержали в Финляндии в июле прошлого года по запросу Киева на экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, он якобы был одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", в 2014-2015 годах участвовавшей в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР и имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".В декабре Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена на Украину и постановил освободить его. Сразу же после освобождения его задержала пограничная охрана. Позже финские правоохранители начали собственное расследование, чтобы выяснить, совершал ли он военные преступления. По финским законам Тордену грозит от двух лет до пожизненного лишения свободы. Вину он не признает.
https://ria.ru/20240108/terrorizm-1920207729.html
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в мире, финляндия, украина
В мире, Финляндия, Украина
Адвокат рассказал о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме

Адвокат: к россиянину Тордену применяют меры психологического воздействия

© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. К Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине, применяют меры психологического воздействия, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
«

"К подзащитному применяются дополнительные меры психологического воздействия, например, такие как полный личный обыск до и после общения с защитниками и усиленная охрана во время допроса, что не применяется к остальным заключенным", — сказала она.

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По словам адвоката, оснований для возбуждения уголовного дела с точки зрения международного права не было. Возможность расследования этого дела в Финляндии находится под вопросом, потому что там нет судебной практики в отношении военных преступлений, пояснила Мальгина.
"В отношении самого следствия могу сказать, что оно ведется в очень циничной манере. <…> Во всех других уголовных делах следователи в Финляндии все-таки задавали разносторонние вопросы, которые были направлены на выяснения обстоятельств дела, а не только на сбор информации для подтверждения виновности подозреваемого", — сказала адвокат.
Тордена задержали в Финляндии в июле прошлого года по запросу Киева на экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, он якобы был одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", в 2014-2015 годах участвовавшей в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР и имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
В декабре Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена на Украину и постановил освободить его. Сразу же после освобождения его задержала пограничная охрана. Позже финские правоохранители начали собственное расследование, чтобы выяснить, совершал ли он военные преступления. По финским законам Тордену грозит от двух лет до пожизненного лишения свободы. Вину он не признает.
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