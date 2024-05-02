https://ria.ru/20240502/toplivo-1943427298.html

Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина

Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина - РИА Новости, 02.05.2024

Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:10

2024-05-02T11:10

2024-05-02T11:10

экономика

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения. "Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240422/rossiya-1941546775.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)