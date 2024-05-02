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Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина - РИА Новости, 02.05.2024
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11:10 02.05.2024
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Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина
Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина - РИА Новости, 02.05.2024
Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:10
2024-05-02T11:10
экономика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения. "Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина

Мишустин поручил Минэнерго утвердить меры по росту предложения бензина и дизеля

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожном терминале доставки бензина
Поезд на железнодорожном терминале доставки бензина - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Поезд на железнодорожном терминале доставки бензина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина.
Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения.
"Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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22 апреля, 15:49
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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