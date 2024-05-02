https://ria.ru/20240502/toplivo-1943427298.html
Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина
Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина - РИА Новости, 02.05.2024
Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:10
2024-05-02T11:10
2024-05-02T11:10
экономика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения. "Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240422/rossiya-1941546775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина
Мишустин поручил Минэнерго утвердить меры по росту предложения бензина и дизеля