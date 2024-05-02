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В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений - РИА Новости, 02.05.2024
В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
Высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Россию и Китай в разработке и развертывании противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T00:31
2024-05-02T00:31
2024-05-02T01:19
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Россию и Китай в разработке и развертывании противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального базирования. "Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так", - сказал помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб на слушаниях в конгрессе. Обе страны, где традиционно отвергают такие обвинения, заняты, по словам Пламба, "разработкой, размещением и развертыванием ряда противокосмических вооружений, часть из которых базируются на земле, но некоторые – на орбите". Пламб утверждает, что Россия якобы "разрабатывает и разворачивает в космосе прототип вооружений кинетического типа", а Китай создал "роботизированные спутники двойного назначения". "Они могут использоваться в невоенных целях, но явно могут иметь военное применение – для захвата спутников", - сказал он, пообещав раскрыть дополнительные подробности в закрытой части встречи с законодателями. Пламб назвал российские предложения в ООН по проблеме вооружений в космосе "не внушающими доверия", "неверифицируемыми" и "на самом деле лицемерными". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил РИА Новости, что Россия в ближайшее время внесет свой проект резолюции СБ ООН, который будет "всеобъемлющим, не выхватывающим из общего контекста только ядерное оружие" – в отличие от заветированного ею американо-японской инициативы о неразмещении в космосе оружия массового поражения. Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе – Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве. Китай при голосовании воздержался, 13 стран были за проект. Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.
https://ria.ru/20240427/sputnik-1942817584.html
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космос - риа наука, россия, сша, япония, сергей рябков, оон, в мире
Космос - РИА Наука, Россия, США, Япония, Сергей Рябков, ООН, В мире
В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
Пентагон: Россия и Китай разрабатывают и развертывают противоспутниковое оружие
ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Россию и Китай в разработке и развертывании противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального базирования.
"Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так", - сказал помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб на слушаниях в конгрессе.
Обе страны, где традиционно отвергают такие обвинения, заняты, по словам Пламба, "разработкой, размещением и развертыванием ряда противокосмических вооружений, часть из которых базируются на земле, но некоторые – на орбите".
Пламб утверждает, что Россия якобы "разрабатывает и разворачивает в космосе прототип вооружений кинетического типа", а Китай создал "роботизированные спутники двойного назначения".
"Они могут использоваться в невоенных целях, но явно могут иметь военное применение – для захвата спутников", - сказал он, пообещав раскрыть дополнительные подробности в закрытой части встречи с законодателями.
Пламб назвал российские предложения в ООН по проблеме вооружений в космосе "не внушающими доверия", "неверифицируемыми" и "на самом деле лицемерными".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
ранее сообщил РИА Новости, что Россия
в ближайшее время внесет свой проект резолюции СБ ООН
, который будет "всеобъемлющим, не выхватывающим из общего контекста только ядерное оружие" – в отличие от заветированного ею американо-японской инициативы о неразмещении в космосе оружия массового поражения.
Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США
и Японии
о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе – Совбез не включил в текст поправку Москвы
и Пекина
с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве. Китай
при голосовании воздержался, 13 стран были за проект.
Вашингтон и Токио
подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли
или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.