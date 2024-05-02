https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html
Американский наемник забил тревогу после увиденного в зоне СВО
Американский наемник забил тревогу после увиденного в зоне СВО - РИА Новости, 02.05.2024
Американский наемник забил тревогу после увиденного в зоне СВО
Западные наемники оказались не готовы противостоять ВС России в зоне спецоперации, заявил американский ветеран, воевавший на Украине в статье для Business... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:27
2024-05-02T16:27
2024-05-02T17:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Западные наемники оказались не готовы противостоять ВС России в зоне спецоперации, заявил американский ветеран, воевавший на Украине в статье для Business Insider."Немного говорили об этом, немного учили, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине", — отметил собеседник издания, рассказывая о подготовке.По его словам, он видел, как многие западные солдаты испытывают трудности, потому что все происходило не так, как они ожидали. Ветеран добавил, что американские солдаты привыкли воевать, имея преимущество в технике и живой силе, но против России на Украине они находятся в невыгодном положении.Соединенные Штаты так долго концентрировались на борьбе с повстанцами, что забыли, что значит на самом деле вести войну, резюмировал бывший наемник.Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943494874.html
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россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу
Американский наемник забил тревогу после увиденного в зоне СВО
BI: западные солдаты оказались не готовы воевать против России на Украине