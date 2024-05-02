https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html

Американский наемник забил тревогу после увиденного в зоне СВО

Американский наемник забил тревогу после увиденного в зоне СВО - РИА Новости, 02.05.2024

Американский наемник забил тревогу после увиденного в зоне СВО

Западные наемники оказались не готовы противостоять ВС России в зоне спецоперации, заявил американский ветеран, воевавший на Украине в статье для Business... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:27

2024-05-02T16:27

2024-05-02T17:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Западные наемники оказались не готовы противостоять ВС России в зоне спецоперации, заявил американский ветеран, воевавший на Украине в статье для Business Insider."Немного говорили об этом, немного учили, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине", — отметил собеседник издания, рассказывая о подготовке.По его словам, он видел, как многие западные солдаты испытывают трудности, потому что все происходило не так, как они ожидали. Ветеран добавил, что американские солдаты привыкли воевать, имея преимущество в технике и живой силе, но против России на Украине они находятся в невыгодном положении.Соединенные Штаты так долго концентрировались на борьбе с повстанцами, что забыли, что значит на самом деле вести войну, резюмировал бывший наемник.Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943494874.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу