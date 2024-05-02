Группировка "Юг" нанесла удар по наемникам "Иностранного легиона"
МО: ВС России нанесли поражение "Иностранному легиону" и восьми бригадам ВСУ
Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" ударили по позициям так называемого "Иностранного легиона", сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наемников "Иностранного легиона", а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка", — говорится в сводке военного ведомства.
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Противник потерял здесь до 270 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-30, орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три полевых склада боеприпасов.
В середине марта Минобороны сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. Из них ликвидированы 5962 человека. Лидером по числу убитых "солдат удачи" стала Польша — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Из Бразилии приехало 268 наемников, из них 136 уничтожено.