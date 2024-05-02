В середине марта Минобороны сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. Из них ликвидированы 5962 человека. Лидером по числу убитых "солдат удачи" стала Польша — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Из Бразилии приехало 268 наемников, из них 136 уничтожено.