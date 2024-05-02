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Группировка "Юг" нанесла удар по наемникам "Иностранного легиона" - РИА Новости, 02.05.2024
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13:11 02.05.2024 (обновлено: 14:52 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943462134.html
Группировка "Юг" нанесла удар по наемникам "Иностранного легиона"
Группировка "Юг" нанесла удар по наемникам "Иностранного легиона" - РИА Новости, 02.05.2024
Группировка "Юг" нанесла удар по наемникам "Иностранного легиона"
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" ударили по позициям так называемого "Иностранного легиона", сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:11
2024-05-02T14:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" ударили по позициям так называемого "Иностранного легиона", сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наемников "Иностранного легиона", а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка", — говорится в сводке военного ведомства.Противник потерял здесь до 270 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-30, орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240410/mogily-1938983656.html
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" нанесла удар по наемникам "Иностранного легиона"

МО: ВС России нанесли поражение "Иностранному легиону" и восьми бригадам ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" ударили по позициям так называемого "Иностранного легиона", сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наемников "Иностранного легиона", а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка", — говорится в сводке военного ведомства.
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Противник потерял здесь до 270 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-30, орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три полевых склада боеприпасов.

В середине марта Минобороны сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. Из них ликвидированы 5962 человека. Лидером по числу убитых "солдат удачи" стала Польша — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Из Бразилии приехало 268 наемников, из них 136 уничтожено.

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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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